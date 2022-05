Oljebransjen trenger ikke skattelette

Her planlegger de for å samle 100 000 mennesker i Trondheim

Saken oppdateres.

Den såkalte oljeskattepakken skapte mye diskusjon da den ble innført i 2020. Pakken innebar at oljeselskapene fikk mye gunstigere skattevilkår. Årsaken var at pandemien førte til at oljeprisen lå under 20 dollar per fat, og det var fare for permitteringer i oljenæringen og leverandørindustrien.

Mange var imot det gunstige skattesystemet, både av klimahensyn og fordi de fryktet at fellesskapet kunne tape store summer. Mye av den økonomiske risikoen ved virksomheten ble overført til staten.

Nå har oljeprisen i flere uker vært rundt hundre dollar fatet eller mer, og bransjen jobber med høy intensitet. Den gunstige oljeskattepakken burde derfor vært skrinlagt allerede.

Det mener også AUF og Unge Høyre. AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem mener pakken bør fases ut allerede i revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt fram i dag, og i hvert fall før 2023.

Hun får støtte av Unge Høyre-leder Ola Svenneby, som mener pakken var altfor generøs da den ble innført. Han sier til Dagens Næringsliv at oljeskattepakken kan gjøre ulønnsomme felt lønnsomme. Det er dårlig for klimaet og dårlig næringspolitikk.

SV har tidligere gått inn for at oljeskattepakken må legges vekk, og Venstres Ola Elvestuen sier at pakken er «absurd lukrativ».

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) snakker om at oljenæringen trenger forutsigbarhet, men oljeskattepakken ble innført omtrent over natta, i ei krisetid da ingen visste hvordan utviklingen ville bli.

LES OGSÅ: Investeringene i olje og gass økte kraftig i 2020

Nå er det høykonjunktur for næringa, og krigen i Ukraina øker etterspørselen etter norsk gass. Men mange av feltene som ikke er tildelt ennå, vil uansett ikke produsere gass før om mange år.

Kritikken av oljeskattepakken kommer samtidig med at regjeringen legger fram storstilte planer for havvind i åra framover. Det er den veien utviklingen må gå. Da må de gunstige skatteordningene for olje- og gassutvinning avvikles raskt.