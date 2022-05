Eksamen og fravær – hva var det vi sa?

Hver kveld etter at yngstemann er lagt, rigger alenemoren seg til for å spille Fortnite

Etterpåklokskap er en eksakt viten. Når det gjelder beslutningen om å avlyse eksamen for elevene i videregående skole i år, advarte vi på lederplass tidligere i år sterkt mot det. I kombinasjon med at den såkalte fraværsgrensa er suspendert på grunn av pandemien, har resultatet sikkert gitt kortsiktig glede for mange russ. På lengre sikt vil det straffe seg for en del av dem. Rapportene fra klasserom rundt om i landet på tampen av året er det hittil sterkeste beviset på at fraværsgrensa virker og trengs.

Mens Sverige og Finland valgte å gjennomføre eksamen for denne elevgruppen tilnærmet som vanlig og Danmark i noe redusert form, har de norske beslutningene lagt til rette for en russefeiring uten like. Det var selvsagt ikke intensjonen, men replikken fra en radioreportasje fra et landstreff for russ i Kongeparken har dessverre blitt ganske talende: «Vi har ikke fraværsgrense og ikke eksamen, altså, det blir jo bare legendarisk».

NRK har de siste dagene hatt reportasjer hvor lærere rundt om i landet fortviler over elendig oppmøte blant avgangselever. På flere skoler har to tredeler av elevene vært fraværende i klasserommet ved skoledagens start. Lektor Lars Aursand ved Kristen videregående skole i Trondheim tok nylig i en kronikk på Midtnorsk debatt til orde for en nasjonal snuoperasjon. Han skriver at det nå ikke er uvanlig at elever har både 50 og 60 dagers fravær og at fravær avler fravær.

Det er et spesielt kull som nå forlater videregående skole. På grunn av pandemien ble eksamen avlyst også i 2020 og 2021. Vi skjønner godt elevenes behov for å samles sosialt. De fortjener å feire at det som må ha fortonet seg som en langvarig unntakstilstand i en viktig epoke som skoleelever er over. De har vært gjennom opplæring i det som for mange er en forberedelse til mer selvstendige studier. Vi håper overgangen til universitet og høyskoler, med eksamen og ansvar for egen læring, ikke blir for brutal. Debatten om behovet for en fraværsgrense i videregående skole kan nå parkeres. Fraværsgrensa reduserte elevenes fravær. Konsekvensene av å sette den på pause, viser at ordningen er helt nødvendig.