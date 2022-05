En sjeldent viktig feiring av friheten

Det betyr at kommunen står uten leger på to av tre fastlegelister

Saken oppdateres.

Men også årets nasjonaldag blir annerledes. Det er krig i Europa. Sjelden har vi vært mer klar over verdien av friheten og selvstendigheten vår grunnlovsdag representerer.

– I år vil også våre barn gå sammen med deres barn - ukrainere som er kommet for å få beskyttelse og sikkerhet, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin tale til Stortinget i slutten av mars. Han la til at Ukraina vil invitere norske barn til et barnetog i Kyiv når freden er gjenopprettet. – For å feire vår felles frihet, vår felles rett til en lykkelig fremtid for barna våre. I fred. I Ukraina. I Europa.

Ingen vet når den dagen kommer. Krigen har nå vart i 80 dager, og Russland viser ingen vilje til en diplomatisk løsning. Forrige uke ble det kjent at FN har dokumentert 3381 sivile dødsfall, inkludert 235 barn, siden Russlands ulovlige og brutale invasjon av nabolandet. FN er samtidig tydelig på at det reelle tallet er flere tusen høyere. Rapportene om krigsforbrytelser er mange og rystende.

Samtidig er det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa totalt endret. Torsdag ble det klart at den finske regjeringen sier ja til Nato-medlemskap, og det er ventet en lignende kunngjøring fra Sverige. Ifølge VG jobber de nordiske Nato-landene med en felles politisk erklæring som skal bidra til å understøtte Sveriges og Finlands sikkerhet i de neste månedene. Betydningen av et sterkt forsvar og en sterk allianse er tydeligere enn på lenge.

Mens Nato utvides, kjemper ukrainerne alene, riktignok med våpen- og pengebidrag fra Vesten. Når norske foreldre i morgen vinker til barna i barnetoget, sitter mange ukrainske mødre og fedre i bomberom og forsøker å trøste sine redde sønner og døtre. Millioner har heldigvis klart å flykte. En del har kommet til Norge. Under årets folketog i Trondheim vil Ukrainsk forening ha en stor avdeling. Vi må ta dem godt imot. Håpet er at friheten vi feirer, snart skal gjelde også i deres hjemland.