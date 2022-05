Riktig å skattlegge privat luksus

To voksne og to små barn i bobil? Dette er suksesskriteriene til familien Velsvik

Her ligger alt til rette for en opplevelsesferie ikke langt fra Trøndelag

Saken oppdateres.

Når familieselskaper kjøper privatfly, eiendom eller båter, skal privat bruk skattlegges som utbytte. Denne regelen syndes det ofte mot, ifølge Dagens Næringsliv. Nå foreslår regjeringen en lovendring som skal sette en stopper for dette. Det er på høy tid.

Arbeidet startet allerede under regjeringen Solberg, skriver DN. Ifølge Skatteetatens anslag for 2019 ble privat konsum for 1,75 milliarder kroner unndratt skatt det året. Et slikt eksempel kan være et helikopter kjøpt «på firma», men som brukes som eiernes private framkomstmiddel uten at det blir betalt skatt på riktig måte.

I dag er det selskapets eiere som må varsle myndighetene om privat bruk. Regjeringen Støre foreslår en innskjerping som skal få slutt på at eiere kjøper private luksusgoder på firmaets regning. Med mindre selskapet kan dokumentere at for eksempel privatflyet har vært leid ut eller på annen måte tilført selskapet inntekter, må det betales full skatt. - Det blir nok noen privatfly til salgs, sier advokat Bettina Banoun til DN.

Vi er enige med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i at dagens lovverk er for slapt. Det er urimelig at pengesterke eiere kan slippe skatt ved å la selskapet dekke private kostnader.

De nye reglene omtales som svært strenge. Ifølge skatteadvokat Finn Eide tas det for eksempel ikke hensyn til om mangel på inntekter skyldes privat bruk eller uforutsette hendelser som at båten eller helikopteret blir ødelagt og trenger reparasjon. Eide sier til DN at regjeringen «skyter småspurv med kanon». Det kan godt være at lovforslaget blir mer treffsikkert av å justeres noe, men vi mener samtidig det er viktig at skatteendringen oppnår ønsket effekt. Hensikten er å få slutt på at fellesskapet går glipp av skatteinntekter fordi enkelte velholdne firmaeiere har funnet et smutthull i lovverket. For å opprettholde skattemoralen til vanlige lønnsmottakere, bør det hullet tettes snarest mulig.