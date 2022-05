Vedlikehold krever langsiktig tenkning

Jeg tror helt sikkert at vinter og blankis er lagt bak oss for denne gang

Saken oppdateres.

Bystyret skal revidere kommunebudsjettet den 19. mai. Nå vil politikerne i det rødgrønne flertallet bevilge 50 millioner kroner mer til skolene i Trondheim. Det er gledelig. Vi mener at vedlikeholdsposten i budsjettet også krever justeringer.

I en ny økonomisk virkelighet der store prosjekter utsettes eller avlyses, er det viktigere enn noen gang å ta bedre vare på det vi har.

Yrkessjåfører beskriver uholdbare arbeidsforhold. Manglende veivedlikehold har også ført til personskader på myke trafikanter og skader på kjøretøy.

Vi skrev om problemene i Kongens gate i februar. Hvem som egentlig sitter med ansvaret for vedlikeholdet av veien, var lenge en kasteball mellom kommunen og fylkeskommunen. Kommunen driftet veien fram til høsten 2020, men det er fylkeskommunen som eier den. Under et møte i Miljøpakken i fredags kunne direktør for vei i Trøndelag fylkeskommune, Jo Bernt Brønstad, orientere om fremdriften for oppussingsprosjektet. Byggestart kan starte ved årsskiftet 2023/2024, forutsatt at politikerne i kommunen og fylket blir enige. Tilstrekkelige vedtak må fattes innen kort tid.

«Etterslep» er egentlig bare et annet ord for å skyve problemene foran seg. Nå har det bygget seg kraftig opp. Vedlikeholdsetterslepet på byens kommunale veier er allerede oppe i flere milliarder. Prisen blir dyrere for hver dag.

Trondheims opposisjonspartier har foreslått en «asfaltambulanse» til ti millioner kroner på årets budsjett. Det blir som å sette små plaster på store sår.

Det er liten grunn til å tro at det vi ikke tar oss råd til i dag, på mirakuløst vis blir billigere og mer lettvint i morgen. Innbyggere og tilreisende må kunne ferdes trygt i en levende by. Nå smuldrer både sikkerhet og trivsel opp, i jevnt tempo med asfalten.

Provisoriske strakstiltak er bra, men en mer langsiktig tankegang må til. Denne brannslukkinga krever mer enn bare noen dråper vann.