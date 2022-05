Virkelighetsfjern Nato-politikk

Her er det muligheter for stuping og dødsing for de aller tøffeste

Saken oppdateres.

Sentralstyret i Rødt kom onsdag fram til at partiet vil stemme nei til at Sverige og Finland blir Nato-medlemmer når Stortinget skal behandle saken. Svensker og finner trenger ikke bry seg så mye om det, for et overveldende flertall i Norge ønsker dem velkommen inn i forsvarssamarbeidet som har fungert godt for Norge helt siden 1949. Etter Russlands invasjon i Ukraina og Putin-regimets voksende nasjonalisme er Nato selvfølgelig blitt enda viktigere.

Sverige og Finland har større grunn til å være bekymret over den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans motstand. Hans påstand om at Sverige er en trygg havn for terrorister, er et desperat forsøk på å score poeng på hjemmebane og få gjennomslag for Tyrkia i Nato. Vi håper og tror Erdogan snur.

Her til lands kan vi uansett merke oss at Nato-spørsmålet skaper store problemer for Rødt. Partiet står i en spagat som ser ut til å bli mer og mer smertefull. Partileder Bjørnar Moxnes oppsummerte dilemmaet deres da han sa til Klassekampen at partiet er imot Nato, men at de samtidig ikke vil legge landet forsvarsløst.

Moxnes mener med andre ord at hvis Norge melder seg ut av Nato nå – slik partiet vil – så blir vi forsvarsløse. I tillegg mener partiet at Sverige og Finland ikke skal få nyte godt av den sikkerheten Norge trenger.

Moxnes skriver på sin Facebook-side at Rødt vil si nei til svensk og finsk medlemskap fordi «stormaktsavhengighet gagner ikke fred og sikkerhet». Men samtidig mener han altså at det han kaller stormaktsavhengighet, er nødvendig for norsk sikkerhet i dagens situasjon.

Vedtaket i sentralstyret viser at Rødt har problemer med å forholde seg til verden slik den er. Partiet bør heller sette pris på at Sverige og Finland blir med i Nato. Først og fremst fordi de selv ønsker det, men også med tanke på Norden. Når de nordiske landene får felles sikkerhetspolitikk, får vi større muligheter for samarbeid på flere områder.