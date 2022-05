- Jeg sa at jeg var uaktuell. For det var jeg

Hva skal vi leve av i framtida? Hvordan kan vi løse vår tids største utfordringer? Dette er vanskelige spørsmål uten åpenbare svar. Heldigvis er Norge en kunnskapsnasjon med forskning i verdensklasse. Men dessverre har vi en regjering som akkurat nå sliter med troverdigheten på dette området.

At utbyggingen av Ocean Space Centre settes på pause, med de utgiftene det innebærer, slo ned som en bombe i forrige uke. Det er også kommet krav om store kutt i NTNUs campusprosjekt, som står i fare. Og kunnskaps- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har den siste uka opptrådt lite tillitsfullt i behandlingen av Forskningsrådet.

Borten Moe sparket det sittende styret, tilsynelatende uten at det ligger noen konflikt til grunn. Det nye styret er blitt presentert for åtte forslag som til sammen vil bety 842 millioner kroner i kutt til neste år. Borten Moe ønsker kanskje å fremstå som en handlekraftig ryddegutt, men spesielt sparkingen av styret ligner et overdrevent maktgrep. Aftenposten har dokumentert hvordan Solberg-regjeringen ga tydelig beskjed om at fremtidige tildelinger skulle gå som normalt, tross kutt i budsjettene. Dette indikerer at det sparkede styret brukte penger i forståelse med departementet.

Derfor skyter Borten Moe spurv med kanoner når han sammenligner rådets pengebruk med å dra kredittkort. Selvsagt er ansvarlig økonomistyring viktig, også for Forskningsrådet. Men om statsrådens ryddesjau skader Norge som forskningsnasjon, er vi på ville veier. Moser-paret, verdenskjent for sin toneangivende hjerneforskning, sier til Khrono at de er «sjokkerte og redde» – og mener kuttene vil ramme både fri grunnforskning og forskning på internasjonalt toppnivå.

At regjeringen Støre i tillegg høster krass kritikk fra sine egne – som Ap-profil og Tech Port-leder Karianne Tung i Trondheim – bør også være et tydelig signal. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere snakket klokt om kunnskapssamfunnet og behovet for omstilling. Da bør ikke regjeringen hans slå ut barnet med badevannet.