Pensjonsreformen må leve videre

Pensjonsreformen som trådde i kraft i 2011, var sannsynligvis den viktigste reformen under Jens Stoltenbergs regjeringstid. Målet var å sikre et økonomisk bærekraftig pensjonssystem for framtida og gjøre det mer lønnsomt å stå lenger i jobb. Vi vil advare sterkt mot flere av omkampene om pensjonsreformen som SV og deler av LO nå tar til orde for. Reformen bør diskuteres og evalueres, kanskje også justeres. Men i det store og hele har den faktisk virket godt og etter hensikten.

I en tid hvor vi må innstille oss på mindre oljepenger, samtidig som nordmenn i gjennomsnitt lever lenger, ville pensjonssystemet blitt en enorm og voksende økonomisk belastning for kommende generasjoner uten reformen. LO skal diskutere virkningene av pensjonsreformen på sin kongress som starter 30. mai. De er naturlig nok opptatt av situasjonen til «sliterne» som ikke klarer å stå i jobb til de er 67 eller helst 70. Intensjonen bak reformen er å premiere folk for å jobbe lenger.

Det såkalte Evalueringsutvalget, som regjeringen Solberg nedsatte i 2020, kommer snart med sin innstilling om pensjonsreformen. Under ledelse av tidligere NHO-direktør og nåværende konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, er det neppe dristig å spå at de vil være opptatt av den økonomiske bærekraften til ordningen. SVs fungerende leder Kirsti Bergstø sa i Politisk kvarter på NRK fredag at hun ville endre levealdersjusteringen i pensjonsreformen, uten at hun kunne si hva det vil koste. Det er mildt sagt uansvarlig.

LOs saksdokumenter til pensjonsdiskusjon under kongressen er mer innsiktsfulle og nyanserte. LO skriver at reformen har virket etter sin hovedhensikt. Et dilemma de indirekte peker på, er at muligheten for tidlig pensjonsuttak har gitt flere alderspensjonister som fortsetter å jobbe. De bør diskutere om de kommer uforholdsmessig godt ut av det sammenlignet med sliterne som ikke kan stå lenge i jobb. Forskjellen i samlet pensjon hos ansatte i privat sektor med minimumsløsning og arbeidstakere med offentlige tjenestepensjoner er et annet område som kan og bør diskuteres. Justeringer bør skje ved målrettet omfordeling, ikke med reversering og generelle grep som øker pensjonskostnadene kraftig.