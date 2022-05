Sluttspill er neppe veien å gå

Saken oppdateres.

Norsk Toppfotball (NTF) er interesseorganisasjonen for fotballklubbene som spiller i Eliteserien og i 1. divisjon. I slutten av juni vil NTF legge fram forslag til endringer i det norske seriesystemet. Hovedtanken er å få flere kamper som «betyr noe» i norsk herrefotball.

En av modellene som vurderes, er å innføre et sluttspill der de best plasserte lagene etter grunnspillet møter hverandre én eller to ekstra ganger for å avgjøre hvem som vinner serien. Tilsvarende blir det sluttspill for de øvrige lagene, der de svakeste rykker ned. Det argumenteres med at flere kamper mot likeverdige motstandere kan heve det sportslige nivået i Norge og at det vil føre til økt interesse blant publikum.

Det er høyst tvilsomt om slike effekter kan dokumenteres. I Danmark og Belgia har i alle fall ikke publikumsinteressen økt etter at sluttspill ble innført, snarere tvert om. En økning i antall kamper vil føre til at sesongen forlenges. Hvor attraktivt er det egentlig å gå på kamper i kalde måneder som desember og mars? Motstanden mot sluttspill ser ut til å være stor blant de mest trofaste fotballtilhengerne. Det er en risikabel strategi å støte fra seg de supportene man allerede har, for å tiltrekke seg nye.

I Toppserien, kvinnenes øverste divisjon, ble sluttspill innført i år. Etter grunnspillet blir lagenes poeng nullet ut før sluttspillet starter. For de lagene som ikke har realistiske muligheter til å blande seg inn i toppstriden, blir grunnspillet nærmest som en betydningsløs transportetappe. Alvoret starter først til høsten, når de avgjørende kampene settes i gang.

I en NRK-undersøkelse svarer 98 av 108 toppseriespillere at de ønsker å skrote ordningen.

Endringsforslagene til NTF fortjener grundig debatt når de kommer. I dag blir lagenes plassering i Eliteserien avgjort av poengene man har når alle har spilt to kamper mot hverandre. Dagens ordning er rettferdig og lett å forstå. De prinsippene bør bevares. Da er sluttspill neppe veien å gå.