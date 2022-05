Ukulturen i Forsvaret må bort

Bør være helsesjekk for sjåfører over 65 år

Det er viktigere enn på mange år at Norge har et solid forsvar. Krigen i Ukraina viser behovet for skjerpet militær beredskap. Derfor har vi tatt til orde for at bevilgningene til Forsvaret må økes. Men det er nedslående å registrere at organisasjonen ser ut til å være rammet av en ukultur – der personer som begår urett, får fortsette i lederstillinger uten større konsekvenser.

Denne uka fortalte NRK om en major som i 2020 ble domfelt for fyllekjøring. Han ble også dømt for forsøk på å få en oversersjant til å lyve om hendelsen. Den underordnede forteller at hun ble sykmeldt på grunn av presset fra sin nærmeste sjef. Tre ganger forsøkte hun å varsle Forsvaret om saken, men uten at hun skal ha blitt tatt på tilstrekkelig alvor. Hovedverneombudet i Hæren sier i dag at varsleren ikke ble trodd og at saken ikke ble tilstrekkelig undersøkt. Majoren har fått fortsette som major i en betydningsfull stilling i Bardufoss, ifølge NRK. Rettssystemet dømte ham til fengsel i 36 dager. Han vant ikke fram med ankeforsøkene, men fastholder i dag at han er uenig i dommen.

For kort tid siden skrev VG om en 25 år gammel soldat som ble snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef. Det skjedde minst 38 ganger. Sersjanten som gjorde det, beholdt sin stilling i Forsvaret – til tross for at han tilsto, ble dømt til betinget fengsel og betalte oppreisningserstatning til kvinnen.

Flere historier tyder på at noe er galt med organisasjonskulturen i Forsvaret. For fire år siden fortalte flere kvinner om seksuell trakassering. Interne undersøkelser har vist at dette er utbredt. Vi vil rose dem som tør å varsle om uakseptable forhold.

Samtidig er det bra at Forsvaret i dag virker å erkjenne at varslere ikke er blitt ivaretatt. Det blir nå en gjennomgang av rutinene for varslingssaker. Også rutinene for saker som handler om seksuell trakassering og mobbing, skal gjennomgås. Det er helt nødvendig. Ansatte i Forsvaret må være trygge på å bli ivaretatt av egen ledelse. Og vi andre må være trygge på at Forsvaret fungerer som organisasjon.