Lobbyregister fungerer bedre enn å nekte å ta telefonen

Saken oppdateres.

Vedum har vært hard i klypa mot kommunikasjonsbransjen, både i valgkampen og etter at han ble finansminister i fjor høst. Han garanterte at Senterpartiet ikke ville rekruttere folk fra PR-byråene til regjeringsapparatet eller Stortinget. Han har dessuten pålagt statlige etater å redusere bruken av konsulenter. Kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbyråer er mer eller mindre bannlyst.

Det er gode grunner til å se kritisk på framveksten av en profesjonell påvirkningsbransje med tett kontakt til makta. Det åpner for at ressurssterke selskaper eller organisasjoner kan kjøpe seg innflytelse over viktige politiske beslutninger. Sånn sett er det prisverdig at Vedum er opptatt av å svekke PR-byråenes grep om politikerne.

Spørsmålet er hvor effektivt det er å legge på røret når PR-folk ringer, slik Vedum befaler sine partifeller på Stortinget å gjøre. Det tilhører sjeldenhetene at byråene ringer eller oppsøker politikerne direkte. De gir først og fremst råd til kundene sine om hvordan de best kan lykkes med å påvirke politiske prosesser.

LES OGSÅ: Facebook-kampanje skal sikre mer makt til Trond Giske

Når Vedum er så kritisk til PR-bransjen, er det uforståelig at Senterpartiet stemmer mot Venstres forslag om å innføre et lobbyregister på Stortinget. Et slikt register vil vise hvem som opptrer på Stortinget, om det så er folk fra PR-byråer eller lobbyister som er ansatt i mektige organisasjoner for å påvirke. Et lobbyregister framstår som et langt mer åpent og effektivt tiltak enn å nekte å ta telefonen når PR-folk en sjelden gang ringer.

Et annet tiltak som bør innføres først som sist, er å frata tidligere stortingsrepresentanter sine evigvarende adgangskort til Stortinget. En lang rekke av dem har gjort PR-arbeid til levebrød etter å ha gått ut av politikken. Det er ingen grunn til å gi disse ubegrenset adgang til dagens aktive politikere.

Avgåtte stortingspolitikere må simpelthen skaffe seg avtaler for å slippe inn på Stortinget, akkurat som vanlige folk.