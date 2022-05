Fellesskapet trenger helligdagene

Et sted i Trøndelag var det over 22 varmegrader mandag

Saken oppdateres.

Unge Venstre ønsker å gjøre om norske helligdager til vanlige feriedager som arbeidstakere kan ta ut når det passer dem. Til Nettavisen sa Unge Venstre-leder Ane Breivik at helligdagene er utdaterte og tåpelige. Vi mener det er Breiviks utspill, ikke de norske helligdagene, som framstår «tåpelig».

I Dagsnytt 18 fredag sa Unge Venstre-lederen at det er ti år siden Stortinget vedtok å skille stat og kirke. Unge Venstre mener at den så kalte «skilsmissen» ikke er fullbyrdet, så lenge Norge har helligdager som er forbeholdt kristen tro. Vi vil opplyse Venstres ungdomsparti om at Norge er ganske sparsomme med kirkelige høytidsdager.

Norge er et av landene med færrest helligdager i verden. Men mai preges av mange fridager. Da blåses det ofte liv i myten om at Norge har eksepsjonelt mange av dem. Temaet blir stadig gjenstand for debatt.

Denne gang er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) én av dem som reagerer kraftig på utspillet fra Breivik og Unge Venstre. På Facebook skriver han at norske tradisjoner er tett knyttet sammen med høytidene våre. Han er dypt uenig i at de skal fjernes som fridager. Han skriver videre at ting blir flatere hvis flere og flere særpreg knyttet til vår historie skal fjernes. Vedum mener disse dagene styrker felleskapet vårt.

Vi er ikke like bekymret som Vedum over at den norske historien skal fjernes, men vi er enige med finansministeren om at felles fridager er bra for felleskapet. Unge Venstre ser ut til å tro at arbeidstakere forvalter sine feriedager helt fritt. Det er en sannhet med modifikasjoner. Arbeidsgiver har alltid siste ord i saken hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om ferieavvikling. Der noen kan få mer frihet til å velge, må andre jobbe på de opprinnelige helligdagene – uten helligdagstillegg. Det er verken inkluderende eller bra for felleskapet.

Utspillet til Unge Venstre ligner til forveksling «festdagsreduksjonen» i 1770. Av hensyn til folkemoralen fjernet styresmaktene ti helligdager. De mente folket kunne bruke dagen til skikkelig arbeid i stedet for å sløse dem bort. Vi lurer på om Unge Venstre kanskje kjenner seg igjen i det.