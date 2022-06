Passkrisen burde vært løst for lengst

Saken oppdateres.

I Oslo var det i mars opptil fem måneder ventetid på å få time til å fornye passet. Siden den gangen har problemet spredt seg over hele landet, og det er lange ventetider også i Trøndelag.

I tillegg har råvaremangel og kapasitetsproblemer hos dem som produserer passene, ført til at folk må vente i mange uker før passene blir levert. Passkrisen blir med andre ord verre og verre. Sommerferien starter om få uker, og flere hundre tusen nordmenn mangler gyldig pass.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sitter med ansvaret, men ser ut til å være helt handlingslammet. Det vil hun nok få høre når Stortinget diskuterer passkrisen torsdag. Hun har vært klar over problemet i over to måneder, men senest for få dager siden sa hun til TV2 at departementet «jobber med å snu alle steiner for å avlaste situasjonen».

Steinene burde vært snudd for lenge siden. Bemanningen på passkontorene burde blitt økt mer enn det som har vært tilfelle. Dessuten burde norske myndigheter mye tidligere tatt kontakt med andre land for å løse passproblemene. Noen muligheter som har vært nevnt, er internasjonal enighet om lengre gyldighet på gamle pass og muligheter for å reise med andre ID-papirer.

Vi forstår at det tar tid å etablere en internasjonal praksis om slikt. Men flere andre land har noen av de samme passproblemene som Norge, og internasjonalt samarbeid bør være mulig. Turistnæringen har stor økonomisk betydning i mange land, og velstående norske turister er sikkert velkomne.

Gjennom Schengen-avtalen kan vi i prinsippet reise til 25 europeiske land uten pass, men avtalen er dessverre svekket ved at både flyselskap og myndigheter i mange land forlanger pass eller nasjonale ID-kort som identifikasjon. Det kan derfor by på problemer å reise uten pass også til disse landene.

Situasjonen begynner å bli prekær for mange. Vi håper justisministeren vil gi gode svar i Stortinget denne uka.