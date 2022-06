Unngå rus, bruk bilbelte, senk farten

Vurderer forbud: - De som selger bør ha et moralsk ansvar. De utsetter kundene for farer

De siste 50 årene har stadig færre omkommet på norske veier. Trafikksikkerheten er blitt betydelig bedre siden 70-tallet. Men tendensen i år er sterkt urovekkende: Så langt er 46 personer drept i trafikken. I fjor omkom 25 personer i samme periode. Det må vi ta på dypeste alvor.

Spesielt mai har vært «fryktelig brutal», for å låne en beskrivelse fra regionleder Frode Tiller Skjervø i Trygg Trafikk Trøndelag. Selv om Nordland, Rogaland, Viken og Vestfold og Telemark skiller seg negativt ut i ulykkesstatistikken hittil i år, er også vår landsdel hardt rammet.

De siste to ukene har tre personer mistet livet i trøndelagsfylket. En mann omkom i møteulykke mellom to personbiler i Grong. En MC-fører døde i ulykke på E39 ved Orkanger. Og tirsdag denne uka mistet en ung traktorfører livet etter kollisjon med et tog i Midtre Gauldal. Det er vanskelig å peke på fellestrekk mellom disse ulykkene – eller overordnede årsaker til at alvorlige hendelser synes å inntreffe hyppigere akkurat nå.

På landsbasis må vi tilbake til juli 2016 for å finne en måned med like mange dødsulykker som årets mai. Mange av ulykkene i år har vært møteulykker og utforkjøringer, opplyser avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen til Adresseavisen. Det er flest omkomne i ulykker med personbil. Og menn er overrepresentert blant ofrene.

Statens vegvesen har samtidig analysert dødsulykker i Norge over tid. Det er viktig å merke seg at høy hastighet var en medvirkende årsak til 35 prosent av ulykkene mellom 2011 og 2020. 35 prosent av de omkomne brukte ikke bilbelte eller brukte det feil. Og rus spilte inn i 22 prosent av ulykkene.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er bekymret, samtidig som Vegvesenet diskuterer om det skal iverksettes strakstiltak for å hindre en videre negativ utvikling. Vi tror det er nødvendig. Det er også nødvendig å gjenta det vi alle vet, men kanskje tar lett på: Unngå ruskjøring. Bruk bilbelte. Senk farten.