Altfor trege med å hjelpe Ukraina

Saken oppdateres.

Enda en gang er Norge sent ute med å hjelpe Ukraina. Nå handler det om å hente og behandle ukrainske soldater som er skadet i kampene mot Russland. Den første anmodningen om Norge kunne bidra, kom for nesten seks uker siden. Først nå er alt klart til å ta imot de første.

Det er opplagt en viktig oppgave å ta imot og behandle sårete ukrainske soldater. Likevel har EU de siste ukene spurt flere ganger uten at Norge har kommet i gang. Vi forstår at mottaket krever forberedelser og ulike vurderinger, men vi forstår ikke at det måtte ta så lang tid.

Justisdepartementet forsvarer seg med at de har vært nødt til å gjøre rettslige og sikkerhetsmessige avklaringer. Men hjelpen skjer gjennom et etablert system, den europeiske ordningen for sivil beredskap, så oppgaven bør ikke være svært vanskelig.

Når vi ser hvor raske endringer som har skjedd i andre land, blant annet i Sverige og Finland, som begge har fattet en stor beslutning om å søke om medlemskap i Nato, er det kritikkverdig at Norge har brukt nesten seks uker på å ta imot sårete soldater.

Regjeringen understreker at det ikke er snakk om akutt hjelp. Medisinsk sett har det derfor ikke vært avgjørende at det tok tid før Norge kom i gang. Men den norske sendrektigheten er et uheldig signal.

Vi så noe av det samme i mars, da Norge var blant de siste landene i Europa til å sende sivilt beredskapsutstyr til Ukraina. Det skapte også uro internt i regjeringen. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og helseminister Ingvild Kjerkol sendte brev til Utenriksdepartementet der de ga uttrykk for at Utenriksdepartementet ikke jobbet raskt nok. I saken om sårete soldater, har det til gjengjeld vært uklarheter om ansvarsfordelingen mellom Justis- og Helsedepartementet.

Neste gang det blir aktuelt for Norge å hjelpe Ukraina, må regjeringen opptre mye mer offensivt enn de har gjort så langt.