Derfor bør de få fotlenke

Den forvaringsdømte dobbeltdrapsmannen Stig Millehaugen (53) er i skrivende stund fortsatt på frifot etter at han onsdag denne uka uteble etter en seks timer lang permisjon fra Trondheim fengsel. Nå vil både Høyre og Fremskrittspartiet innføre fotlenke for forvaringsdømte som er ute på permisjon eller prøve. Det støtter vi.

Allerede i fjor foreslo Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) at det burde åpnes for bruk av fotlenke med GPS på forvaringsdømte: «Digitale kontrolltiltak vil medføre at det kan gjennomføres både hyppigere og mer effektive kontroller og at den totale sikkerheten styrkes betydelig», het det i anbefalingen, som fortsatt ligger på Justisdepartementets bord.

Onsdag ble det umiddelbart slått såkalt riksalarm etter at Millehaugen ikke kom tilbake fra permisjon. Han er også etterlyst internasjonalt. Fotlenke med GPS kunne antakelig ha varslet Kriminalomsorgen om at Millehaugen brøt vilkårene for permisjonen på et enda tidligere tidspunkt. Etterforskningen har avdekket at 53-åringen tok fly fra Værnes til Gardermoen, og siden flytog til Oslo sentralstasjon.

Det er viktig å minne om at rømninger fra norske fengsler ikke er et stort problem. I fjor ble det gitt 21 769 permisjoner, ifølge Faktisk.no. Det var 14 tilfeller av at innsatte ikke kom tilbake i rett tid. Det er også verdt å lytte til representanter for stiftelsen Wayback, som jobber for at kriminelle skal komme tilbake til samfunnet etter endt soning. De er skeptiske til fotlenke-forslaget – og påpeker at det allerede er svært vanskelig for forvaringsdømte å få permisjon.

Det er uheldig dersom domfelte blir forsøkt tilbakeført til samfunnet uten at de har vært utenfor fengselet under soning. At det er vanskelig for forvaringsdømte å få permisjon, er likevel forståelig: Forvaringsordningen skal beskytte samfunnet mot ny, alvorlig kriminalitet.

At farlige personer under rehabilitering blir påsatt GPS-fotlenke ved permisjoner og prøveløslatelser, virker derfor som et fornuftig tiltak.