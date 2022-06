Putin må avverge hungersnød

Saken oppdateres.

Nær 6,3 millioner mennesker er drevet på flukt fra Ukraina, der krigen har pågått i over 100 dager. Russiske styrker har tilrøvet seg kontroll over områder både i sør og øst. Blokkeringen av den store handelshavnen i Odesa ligner samtidig starten på en akutt matvarekrise – som rammer flere enn uskyldige ukrainere.

I Ukraina produseres mat til nær 400 millioner mennesker, noe som har gitt landet tilnavnet «verdens kornkammer». Men nå er kornsiloene fulle, samtidig som fraktskipene ligger stille. USAs utenriksminister Antony Blinken mener russerne har tatt matleveransene «som gissel».

I slutten av mai påpekte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at brødprisene i Libanon har økt med 70 prosent på kort tid, samtidig som viktige leveranser fra Odesa til Somalia ikke kommer fram. – Russland holder tilbake leveranser for å øke prisene globalt. De bytter hvete mot politisk støtte. Det betyr at de bruker sult og korn for å utøve makt, sa hun i talen til World Economic Forum.

Nå advarer FNs matvareprogram mot hungersnød. I en fersk situasjonsrapport beskriver organisasjonen hvordan krigen utfordrer allerede sårbare markeder for mat, drivstoff og landbruksprodukter. 49 millioner mennesker i 46 land kan dø av sult, ifølge danske Daniel Rugholm, som er politisk sjef for FN-programmet. – Vi er på vei inn i den største humanitære krisen siden andre verdenskrig, sier Rugholm til VG.

Det er all grunn til å ta advarslene på alvor. Situasjonen i Svartehavet og ukrainske havner er komplisert og farlig. Både Russland og Ukraina har lagt ut miner, sistnevnte for å beskytte seg selv. Derfor trengs det tydelige sikkerhetsgarantier før lasteskip kan eksportere viktige varer. Disse garantiene må komme fra Vladimir Putin.

Inntil de kommer må det internasjonale samfunnet fortsatt legge betydelig press på det russiske regimet, med mål om å hindre en enda større humanitær katastrofe.