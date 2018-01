Det var eldre kvinner som satt i kinosalen og skravlet gjennom hele filmen

Amundsen blir beskyldt for å ha regissert et spill for å ramme Giske

Jeg elsker film og er en ivrig, hyppig og veldig fornøyd bruker av Trondheim Kino.

Trondheim Kino gjør en fantastisk jobb med å kjøpe inn filmer, tilbudet er stort og variert. Betjeningen er behjelpelig og vennlig.

Mandag- og onsdagsmatiné til redusert pris, inkludert en kaffekopp og lavere lyd, er noe jeg setter stor pris på og har veldig mye glede av.

Høylytt snakk

Det eneste som ikke alltid er så greit på kinomatiné, er folk som sitter og skravler under filmen. Det skjedde senest i dag, da jeg satt på nest bakerst rekke i Prinsen kinos Sal 6 og så «Den 12. mann».

Filmen kan anbefales. Problemet er høylytt snakk eller hvisking blant enkelte publikummere.

I dag var det to forskjellige grupperinger av eldre kvinner som satt i bakerste rekke og skravlet sammen gjennom hele filmen.

Forstyrrende og frustrerende

Jeg har forståelse for at filmen var engasjerende og at publikum kan være ivrig og berørt. Mange husker godt Jan Baalsrud og kjenner til historien, eller har minner fra krigen og behov for å dele sine synspunkter, men det er veldig forstyrrende og frustrerende for andre som vil se filmen.

Hvis man må prate om filmen, bør mann avtale et treff etter filmen for å diskutere den.

En kinosal er ikke en stue i et privat hjem, der man ser på TV og kan snakke med sidemannen. De fleste kinogjengere vil gjerne sitte uforstyrret og konsentrere seg om filmen.

Ikke første gang

Dagens matiné var dessverre ikke første gang jeg opplevde slik høylytt snakk eller hvisking blant enkelte publikummere. Jeg har noen ganger varslet fra uten at de pratsomme har tatt hensyn. De bare fortsatte. I dag sa jeg ingenting, men jeg og flere rundt meg ble veldig forstyrret.

Foran hver kinoforestilling vises det en kortfilm som minner oss om hvor vi skal kaste søppel, hvor utgangene er, og at vi skal slå av mobilen under forestillingen.

Men det er også viktig å huske på at vi må ta hensyn til hverandre i kinosalen og konstant prating under kinoforestillingen er ikke god kinokultur.

