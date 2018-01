Hvordan vil det gå med oss når alle dyr er borte? Enn så lenge gleder jeg meg over ribberester

Større interesse for friluftsliv øker presset på hjelpemannskaper

Ja, jeg undres hvordan det skal gå med oss når alle dyr er borte. Når det er tomt i hvert et fjøs i det ganske land. Kyr og okser, sauer og griser og det som måtte finnes av fjærkre over det ganske land er jagd til skogs og til fjells. Kanskje også tomt i de fleste laksemerder og fiskemottak langs kysten vår?

Kan noe slikt skje? Ikke bare forhåpentligvis ikke, men ganske sikkert ikke. Men det er de som vil at det skal skje – skal vi ta budskapene fra våre mer eller mindre fanatiske dyrevernere og vegetarianere på alvor. De ønsker jo ikke at vi skal spise «drepte» individer – i dette tilfellet dyr av alle slag – trolig også fisk – slik en debattant i denne avisen skrev like før jul.

Jeg går ut fra at dyrevernerne og vegetarianerne mener på alvor når de ber oss om at vi må slutte å spise alt av animalsk føde, som feite biffer, juleribbe, pinnekjøtt, kjøttkaker, pølser og alt som godt er, og som kommer fra de «drepte». Ost og melkeprodukter i alle varianter er vel i samme kategori. Det samme gjelder vel egg og alt av fjærkre. Heller ikke fisk av alle slag skal vel stå på menyen i det idealsamfunnet som dyrevernerne og vegetarianerne prediker. Heretter skal vi glede oss over det som vokser på marken, og ikke noe som har vært gjennom en dyremage.

Hvis de mener alvor – og det får man tro de gjør – vil de vel alle vi andre skal gjøre det samme som dem. Slutte å spise enhver matrett med animalsk opphav.

Da må det vel betyr at de ønsker at alle i det ganske land skal følge deres eksempel, og ikke bare noen få, noen hundre, eller noen tusen kanskje. Det er da jeg undres over hvordan landet vårt vil bli seende ut dersom vi alle dette land følger disse rådene. Hvordan vil land og bygder se ut? Hva med arbeidsplasser og bosetting? Hva med sykdom og helse? Slik kunne jeg holde på.

Jeg vet ikke om de har tenkt på den ytterste konsekvens av det budskapet de frembringer. Jeg tviler på det. Trolig er de så usikre i sin misjonsiver at de ikke tror på deres eget budskap noen gang vil slå gjennom hos folk flest. Derfor trenger de vel heller ikke å bekymre seg for hva et totalt animalfritt matfat i Norge vil føre med seg av helt ekstreme konsekvenser.

Imens gleder jeg meg over restene av julemiddagen, ribbe, pinnekjøtt, pølser --- mmmm