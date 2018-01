(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Så godt stemte ekspertenes spådommer for boligmarkedet 2017

Hun har fått jobben med å rydde opp i et idrettsforbund i krise. Nå frir hun til dugnadsarbeiderne

Det ser ut som at hele lokalredaksjonen er i ferd med å fordampe

Ida (33) startet nettbutikk i kjelleren sin. I fjor omsatte hun for nesten 10 millioner kroner

Aojie (29) har allerede doktorgrad, men synes selv at han er litt sent ute

Krever at Erna svarer på Listhaugs håndtering av «oktoberbarna»

Kjøper Bjørnevik ut av Royal Garden for 45 millioner kroner

Denne værsituasjonen gjør Trøndelag til en værvinner i to uker

- Dette var veldig god reklame for Norge

Hvordan vil det gå med oss når alle dyr er borte? Enn så lenge gleder jeg meg over ribberester

Etter et fem måneder langt mareritt var det endelig klart: Jeg har IKKE kreft

- Dette var veldig god reklame for Norge

Saken oppdateres.

Vi seere føler oss snytt.

Lokalnyhetene fra Trøndelag har på nyåret fått hele tre sendetider, i NRKs forhåndsreklame markedsført som en stor nyhet og forbedring.

For oss seere ser det mer ut som at hele lokalredaksjonen er i ferd med å fordampe.

Les også: TV-seere klager på kortere nyhetssendinger på NRK Trøndelag

Trofast seer

Som trofast seer av Midtnytt på NRK er jeg bekymret over det jeg ser, eller ikke ser. Seneste utvikling, eller avvikling, liker jeg ikke i det hele tatt, og kan heller ikke se poenget eller nødvendigheten av denne nedskjæringen i sendetid.

NRK prøver å gi seg selv et slags alibi i et programopplegg de kaller «Norge nå», en miks mellom «Norge rundt» og «Sommerbåten».

Tidligere var lokalsendingen på 20 + 5 minutter, så redusert til 15 + 5 minutter, og nå dette. Fra lite til enda mindre.

Opptatt av debatt? Les også: Barn forteller at de blir sjalu når foreldrene bruker for mye tid på mobilen

Ikke tid til været

Med effektiv sendetid på 12 minutter og 25 sekunder smurt ut over et tidsspenn på 4 timer blir det en komplisert prøvelse å få med seg lokale nyheter på NRK.

Værmelding er det nå ikke tid til, den er redusert til knøttsmå symboler, som breaking news på CNN.

Tydelig i tidsnød, henvises det til nyheter på nettet, og mer utfyllende i Dagsrevyens hovedsending.

Mer debatt: Etter et fem måneder langt mareritt var det endelig klart: Jeg har IKKE kreft

Styrt avvikling

Dette kan ikke oppfattes som annet enn en styrt avvikling av hele konseptet lokalnytt.

For meg framstår det uforståelig hva NRK vil, men jeg blir ikke overrasket om lokale nyheter om et par år er fjernet til fordel for egenreklame og repriser.

God bedring.

Hør våre kommentatorer snakke om Giske-saken, regjeringsforhandlingene, bompenger og Trondheim kino som er 100 år

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter