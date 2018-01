Disse to kvinnene får en helt avgjørende rolle for at Ap skal ta tilbake makta

Her har man lest side opp og side ned om seksuell trakassering, maktmenneskers utilslørte hersketeknikker kamuflert i usmakelig framferd, og usikkerheten og beklemtheten dette påfører de rammede. Den forulempede har i 90 prosent av tilfellene ledd det vekk, smilt beskjemmet og tatt første bil hjem. Og nå. Endelig. I dragsuget av #metoo kan kvinner i alle lag endelig stå oppreist og fortelle sin historie. Å kreve respekt og et minstemål av dannelse. Også på fest!

Jeg er lei både #metoo, Trond Giske og mediedekningen. Heldigvis. For ikke ett hode i dette land kan vel ha misforstått budskapet når det blir behandlet, gjennomdiskutert og smurt inn i øynene våre så inn i gamperæven nøye og titusenvis av ganger.

Ikke engang når Trond Giske trakk seg ble det en «øyeåpner» for Ordet fritt-spaltist fra tirsdagens utgave av Adresseavisen.

Ikke kriminelt, men ekkelt

Alle skjønner jo at Giske ikke ryker inn i buret. Han er ingen kriminell, selv om det nok kan føles slik for de kvinner som han forulempet. Det er ikke kriminelt, men veldig unødvendig, da. Og ekkelt.

Spesielt med tanke på hvilke følelsesmessige konsekvenser det ga de godtroende som bare skulle hente vin eller være deltakende på AUF-fest, eller bare bøyde seg frem for å bli fortalt noen hemmelige AUF-strategier og fikk en Giske med trutmunn i stedet.

Det blåser på toppene. Og Giske måtte gå. Uten å være kriminell, men fordi stortingsrepresentanter som driver med innpåsliten tafsing gir dårlige rollemodeller for folket. Er man en leder, så er man det også etter kontortid. Akkurat som alle andre heller ikke blir arbeidsløs etter klokka 16 eller i helgene.

Grisete vanngraver

Det vrimler av mindre intelligent liv her i landet. Giske måtte ofres for at de (gjerne pung-befengt) skulle se, lære og forstå at slik framferd aksepteres ikke. En slik adferd har nemlig også nasjonale konsekvenser når den trakasserende metoden brukes av tusenvis av mannlige ledere omkring i landet vårt.

Om mange nok kvinner skvetter ut av organisasjoner og hopper av karrierestigen pga. ubehagelige opplevelser og en klåfingra leder, så kan vi jo også regne ut at det kan påvirke kvinneandelen i lederstillinger.

Hvor mange kvinner har ikke orket hinder av uanstendige forslag og grisete vanngraver på vei opp mot styreverv eller lederstillinger?

Statuerte et eksempel

Det er ikke synd på Trond Giske. Han statuerte et eksempel som kosta han jobben. Dessverre, fordi han nok var den beste politikeren i Ap. Men han går også inn i historien.

Vi fikk et ansikt å styrke oss på hvis det i ettertid blir nødvendig for meg og mine søstre å si «NEI, din grabukk». Giske tok ansvar. Han beklaget seg i offentlighet. Mest trolig er han en kjernekar, likevel.

Men han måtte gå for å vise mer eller mindre begavede nordmenn hvor skapet faktisk skal stå. Og jeg skal se den bedriften som ikke tar varsel om seksuell trakassering alvorlig etter denne vinteren.

Blir mildt sjokkskadd

Og når forfatter av tirsdagens innlegg, doktor i russisk historie (og på ingen måte doktor i sosial kutyme eller Norge anno 2018) sier at «kvinner bare må finne seg i det» så lenge trakasseringen ikke kategoriseres som en kriminell handling, så blir jeg mildt sjokkskadd! Så da mener doktoren i russisk historie at vi ikke skal varsle med mindre det er snakk om ren voldtekt?

Les litt mindre russisk historie og litt mer om frigjøringskamp og likestilling og kvinners krav om respekt. Stikk finger`n i norsk jord og erkjenn at i vår tid så har kvinner den uforbeholdne rett til å være tafsefri sone. Og det skulle da bare mangle!

Heretter så melder vi ifra om seksuell trakassering. Ja, det er herlig å si: Selvsagt gjør vi det! Og jeg er fristet til å samtidig si: Takk, Trond Giske!

