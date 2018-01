De planlagte døgnhvileplassene ved Klettkrysset må opprettholdes

Saken oppdateres.

Vi er kjent med at Statens vegvesen har igangsatt en prosess overfor grunneiere vedrørende «Detaljregulering av E6, E39 og Fv 707 Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl.» Planen går ut på å flytte kontroll- og vektstasjonen fra Sandmoen til Klett.

Dette samsvarer ikke med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Klett, som ivaretok fagbevegelsens krav om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører. Vi frykter at det planlagte serviceanlegget og hvileplassene vil forsvinne.

Et klart politisk flertall i Trondheim bystyre (Ap, SV, Rødt, MDG, KrF, PP, Sp, V, H) sa ja til et krav i fagbevegelsens Trondheimsmanifest før kommunevalget 2015 om å «sørge for at det blir etablert døgnhvileplasser for langtransportsjåfører i tilknytning til innfartsveiene sør og øst for Trondheim.» Vi var derfor tilfreds med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om detaljregulering av Klett.

Bebyggelse og anlegg i reguleringsbestemmelsenes fremgår at «Områder for kombinert bensinstasjon / vegserviceanlegg og bevertning omfatter følgende tiltak: Bensinstasjon/drivstoffpumpestasjon for tungtransport. – Vegserviceanlegg omfatter servicehus for tungtransport; toaletter, vask, dusjer og oppholdsrom. I tillegg tillates vaskeplass / hall for tungtransport. – Bevertning omfatter vegkro med overnatting tilknyttet vegrelatert virksomhet. Det tillates ikke hotell.» I illustrasjonsplanen er det inntegnet døgnhvileplasser for tungtransport med 20 P-plasser.

Mange yrkestrafikksjåfører har sitt daglige arbeid langs hovedtrafikkårene. Allikevel er det i liten grad i Norge bygd ut tilfredsstillende områder hvor sjåførene kan hvile ut og hvor det også er oppholdsrom, toaletter, vaske- og stellerom og andre velferdsmessige tilbud. Ifølge vegmyndighetene er det per januar 2017 kun 39 døgnhvileplasser langs riksvegene i Norge. Ni av disse ble åpnet i 2016. For å kunne ivareta lovpålagte krav til kjøre- og hviletid pågår det et arbeid med å etablere døgnhvileplasser for tungtransporten. Vegdirektoratet godkjente en plan for dette i april 2017.

Det er derfor avgjørende både for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåførene at det blir fortgang i å bygge døgnhvileplasser.

Norges Lastebileier Forbund (NLF) har blant annet fremhevet at kriminalitet utgjør en stadig større trussel mot transportselskapene, og bedre sikkerhet ved hvile og bedre forhold langs veien med egne lokaler med dusj og vaskemuligheter har lenge vært høyt på agendaen hos næringen.

Bransjegruppa i Transportarbeiderforbundet peker på at planleggingen må ta hensyn til at biler med kjøleaggregat produserer en del støy. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anlegge døgnhvileplasser nært innpå boligområder.

Bystyrets vedtak av 27.08.15 om detaljregulering av Klett ivaretar ovennevnte behov. Dette vedtaket må derfor opprettholdes.