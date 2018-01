Nachspiel hører ikke hjemme der seks til sju nabohus får forstyrret nattesøvnen

Dette er uttrykk for at folk og fagmiljø er for mye hjemme alene og trenger jording

Hunden din tok et skikkelig tak på ryggen, og det ble en kamp på liv og død for hunden min

Saken oppdateres.

Jeg har hatt gleden av å bo på Møllenberg i hele mitt voksne liv. Jeg har oppfostret to flotte døtre her, jobbet i den kommunale junior- og ungdomsklubben på Buran, vært aktiv i Møllenberg beboerforening i dens mest aktive periode, og ikke minst fått et innblikk i bydelens særtrekk gjennom en hovedoppgave i pedagogikk som omhandlet «Barns oppvekstvilkår på Møllenberg» fra 1980.

Jeg kjenner strøkets historie fra 1972 fram til i dag. Fra en bydel som skulle rives, gjennom en periode av blomstrende kreativitet, fram til den virkelighetsbeskrivelse Adresseavisen har vist oss den siste uka.

Les også: Halvparten av huseierne på Møllenberg bor der ikke selv

Reddet av aksjonister

La oss enes om det uheldige i det som har skjedd. Et område, reddet av framsynte aksjonister på 70-tallet, gamle som unge. Som så verdiene i den unike sammenhengende sentrumsnære trehusbebyggelsen. Som skjønte at det å bo tett og sentrumsnært var en god ting. At det var mulig å la barna vokse opp her på en god måte. De fant kompiser i gata.

Etter at området fikk bort gjennomgangstrafikken, med unntak av Nonnegata, kunne en ferdes relativt trygt. Buranbanen ble opprustet, likeså Thornesparken.

Og det var ikke så langt til hagen vår, Festningsparken. Og ved hjelp av kommunale miljømidler ble det skapt mange små perler til opphold og leik inne i kvartalene. Hva gikk galt?

Bolig ble et spekulasjonsobjekt. Man kjøper ikke hele bygårder og deler opp i smått med andre hensikter enn å tjene kjappe penger.

Les også Trygve Lundemos kommentar: Politikerne må redde Møllenberg

Fest flere ganger i uka

Jo, en viss del utleieboliger er greit, men på Møllenberg er det fritt fram for de useriøse oppkjøperne. Den siterte huseier i Rosenborggate, Nils Kjetil Sandtrø, sier det som det er, men ikke slik det bør være: «Jeg kan ikke sitte her på trappa når det skjer …» Jo, det er nettopp det han skal. De som eier må sørge for sjøl å bo der eller ha en boende visevert!

Ofte er det ikke bedre med selverklærte «snille» foreldre som kjøper en andelsleilighet til sin håpefulle med 4–5 andre ofte studerende, men akk så umodne, ulærte beboere på slep.

Samboeren min bodde på Møllenberg, der en bakgård over to etasjer hadde festglade unge ikke-kyndige boende. Fest flere ganger i uka, med de mest forunderlige aktiviteter gjennom hele døgnet. «Jeg vil ikke være mora deres», var hennes begrunnelse for å flytte.

Forfallet i bygningsmassen er en ting, forfallet i det sosiale livet er langt verre.

Men menneskeskapte problem kan løses av mennesker. Det er vår tur nå!

Politikerne må snu. De tre store partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Frp har visst om forfallet hele veien.

Adresseavisen kunne avsløre at bygningsrådet hadde bedt plan- og bygningsetaten om å behandle søknader om bygningsmessige endringer på mildest mulig vis. Samtidig sørger de for en ressursknapphet som umuliggjør bygningskontroller

Opptatt av debatt? Les også: Nord-Trøndelag er dødt. Leve nordtrønderen!

Dette må politikerne

Politikerne må:

• Utarbeide nye og strengere reguleringsbestemmelser for området. Oppdeling av leiligheter må gjøres meldingspliktige og som hovedregel forbys.

• Alle gårder må påbys å ha en boende ansvarlig person i huset. Dersom boplikt er eneste mulige lovmessige middel for å få dette til, må en gjøre det.

• Opprett et miljøfond med mulighet for å søke om de små, men så viktige miljøtiltak i bydelen. Forslaget er ikke mer revolusjonært enn at fondet, finansiert av deler an soneparkeringspengene, var en realitet i flere år.

• Vedlikehold bydelen vår!

• Styrke Byantikvaren. Vi trenger ei vaktbikkje som ikke bare sitter på kontor. Vi bor i en nasjonal kulturskatt.

Og snart er det kommunevalg!

Mer debatt: Hunden din tok et skikkelig tak på ryggen, og det ble en kamp på liv og død for hunden min

Dette må beboerne

Men hva gjør vi som allerede bor her:

• Ta det som en selvfølge at Politivedtektene for Trondheim følges. Ro fra 23.00 til 06.00. Nachspiel hører ikke hjemme der gjerne seks til sju nabohus får forstyrret nattesøvnen og gjerne må rydde gården og gata dagen etter.

• Skjer overtramp, ring huseier eller andelseier, boende eller ikke boende, eller dens nærmeste familie. Det er de som har ansvar. Å spyle med husslangen inn et åpent festvindu vet jeg virker, men skal kanskje ikke anbefales?

• Ser dere bygningsmessige endringer, ta en telefon til kommunen. Vi har gode fagfolk i kommunen.

• Meld dere inn i den nyoppståtte beboerforeninga! Vi må gjøre dette sammen!

Det er vår tur nå!

Hør våre kommentatorer og gjest John Arne Moen snakke om Trøndelag, Ap, Midtnytt-bråk og #metoo

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter