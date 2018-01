Kjære dere som er så heldige å ha barn rundt dere. Glem ikke oss tanter og onkler som ikke har egen kjernefamilie

Denne byen har ikke et ordentlig sentrum, bare et kjøpesenter med parkeringsplass

Jeg reagerer på at kvinner fremstilles som passive ofre. Har vi virkelig ikke kommet lenger etter femti års kamp for likestilling

Gunn Helene (49) sa opp fast jobb for å satse som frilanser. Her er syv tips dersom du vurderer det samme

Jeg ble fillerista av filmen og sjokkert da vi fant ut at den er tillatt for barn over 12 år

Gunn Helene (49) sa opp fast jobb for å satse som frilanser. Her er syv tips dersom du vurderer det samme

Saken oppdateres.

Kjære alle som er så heldige å ha barn og kanskje barnebarn rundt dere. Glem ikke tanter og onkler som ikke har egen kjernefamilie.

Vi har faktisk nieser og nevøer som vår aller nærmeste. Vi har sett dere vokse opp, tenker mye på dere og ser på dere nesten som våre egne barn.

Inkluder oss; på bursdager, i jula, gjerne også av og til når «klanen» skal kose seg på restaurant, konserter, turer og annet. Forhåpentlig vil alle parter bli beriket.

Opptatt av debatt? Les også: For noen uker siden var det villmannskjøring midt på dagen, med følgebil og drone som filmet galskapen

Ikke synd på oss

Vi liker ikke å bli kontaktet fordi dere kanskje tror det er synd på oss – for det er det nødvendigvis ikke – men vi er jo i svært nær slekt og ønsker å bli regnet med på en naturlig og selvfølgelig måte.

Familiefølelsen er for de fleste noe sterkt og spesielt – utenforskap føles sårt. Vi har mange felles gener, minner og opplevelser. Det er stort sett en myte at tanter og onkler er kjedelige, antikke eller moralistiske. Alle mennesker har et liv, noe å gi, noe interessant å fortelle. Alle har behov for tilhørighet – behov for å vise og bli vist omsorg og interesse.

Mer debatt: Jeg leser Adressa i Tsjekkia. Av og til står det noe som direkte provoserer meg

«Fra alle oss»

Til neste jul eller bursdag vil nok onkel bli glad om han ikke blir avspist med den obligatoriske billigvinflaska fra sine slektninger merket «Fra alle oss». Kanskje har han selv lagt flid i å tenke ut en mer personlig presang til den enkelte. (Hva ville vel «alle oss» si om de fikk ei rødvinsflaske på deling fra onkel?) Slikt sier litt om både rettferdighetssans og omtanke.

Livet er kort og travelt, og i hverdagens kav kan en lett glemme hva som egentlig er viktig.

Selv hadde jeg en festlig og snill tante, mors søster, som jeg var for ung og selvopptatt til å verdsette nok mens jeg hadde henne.

Å, som jeg angrer i dag!

Hør våre kommentatorer og gjest John-Peder Denstad snakke om fagbevegelsen, Ap, NRK, navnetrender og småfuglene

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter