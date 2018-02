Nå er det nok!

- Jeg ble frustrert over pekefinger fra revisor og sa at de må ta det opp med Terje direkte

Giskesaken: Etter å ha fulgt heksejakten på en skolekamerat fra Steinkjer for 17 år siden, både fra media og fra samfunnet for øvrig, ser jeg nå mange likhetstrekk. Jeg ser også mange likhetstrekk med uthengingen av Harvey Weinstein i USA, utrolig nok, den verste av alle i metoosaken. Jeg føler trang til å skrive noen ord.

Det har nå blitt slik at nesten hele byrden av den gigantiske metooaksjonen i Norge tas av én mann. En politiker som Norge heller bør takke – en politiker som er en av Norges dyktigste og mest handlekraftige. En politiker som bl.a. sto bak et stort lærerløft som endelig skaffet lærerne akseptabel lønn, en politiker som sto bak flere store kulturløft, en politiker som har vært statsråd i 4-5 departementer totalt (inkl. settestatsråd), en politiker som viste sitt politiske talent ved å skape en ny plattform for stat/kirkesaken i løpet av en onsdag på Stortinget, og som har satt sitt positive preg på norsk politikk i over 30 år og vært en stolthet for vår landsdel.

Når det er kamp mellom kunnskap/fornuft og følelser, vinner alltid følelser. Også jeg skjønner at tillit handler om følelser, men de må være basert på en viss grad av kunnskap og fornuften må alltid brukes. Mennesker jager i flokk – nok en gang er dette bevist.

Det å sende sms-er og stryke folk på ryggen fremstilles som helt forferdelig, og sidestilles med kriminelle handlinger - anonyme innspill blir faktisk tatt hensyn til, tro det eller ei. Og det i et land det fabrikkeres masse saker!

Det er også interessant at Aps landsstyre avsetter et medlem uten å ha myndighet til det en gang! (landsmøtet oppnevner). Hva er det som skjer? Ulv, ulv!

Nei, det er på tide å bruke fornuften i en sak som går over alle støvleskaft – finn fram vær varsomplakaten i media denne gangen og bruk fornuften.

Sjelden har misforholdet mellom handling og straff vært større.

