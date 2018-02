Jeg sjekker alltid kassalappen mot oppgitt pris. Jeg tjener på det nesten hver eneste gang!

Saken oppdateres.

Be alltid om kassalappen når du handler i butikken. Det lønner seg!

Det er januar og tradisjonen tro er det «SALG» over alt. Nylig var jeg innom en møbelbutikk i Trondheim, der store skilt med «SALG» var godt synlige.

Jeg gikk bare for forbruksvarer, blant annet telys, 20-pakninger til ordinær pris kr 29,90 og kr 9,90 på salg. Rimelig, hva?

Jeg tok fire pakker. Hadde det veldig travelt, kom til kassa og hva skjedde da? Jo, du gjettet rett! Der slår de inn ordinær pris, som er 80 kr mer enn salgsprisen.

Sjekker alltid

Som prinsipp sjekker jeg alltid kassalappen mot oppgitt pris. Jeg tjener på det nesten hver eneste gang! Det er ikke bare en eller to butikker som slår inn feil beløp, nesten alle gjør det. Og da lurer jeg på om det er en metode de bruker? Om de spekulerer i at kundene ikke tar kassalappen og sjekker beløpene?

Jeg vet for eksempel at min mann sjelden ber om kvittering, og at han aldri sjekker den. Hører at det er typisk mannfolk. Er det noen som kjenner seg igjen?

Mens jeg sjekket kassalappen overhørte jeg at neste kunde ikke ville ha den!? Jeg oppfordret henne til å be om den, og da oppdager hun at to knagger på salg til 49 kr er slått inn til ordinær pris. Hun tjente 200 kr der og da! Tenk om hun ikke hadde sjekket kassalappen? Det ville gitt 200 kr ekstra i møbelbutikkens kasse. Hvem tjener på det? Spekulantene?

Utrolig forklaring

Jeg må vente til selgeren har ordnet opp for den andre kunden, før jeg får hjelp, og jeg får det mer og mer travelt. Imens begynner jeg å stille spørsmål om hva som er greia her? Nå er vi to stykker som står i samme kasse, og det er feil pris på forskjellige varer. Ved en annen kasse retter selgeren samtidig opp for en tredje kunde!

Den ene selgeren begynner å forklare hvorfor det skjer. Hun forteller at siden det er mange varer som er på salg, så har de ikke fått registrert alle de nye prisene i kassen ennå. Hvorfor henger de opp salgsplakater da? Kan de ikke registrere salgsprisene i kassa først, og så henge opp skiltene? Hva er det verste som kan skje? Jo, kunden får en positiv overraskelse, varen som hen valgte er billigere enn hen trodde.

Er det en metode?

Det er ikke så vanskelig å bytte rekkefølgen. Det er derfor jeg mer og mer lurer på om det mer er en metode enn en tilfeldighet. Ja, hva synes dere?

Jeg var veldig frustrert og irritert på hele greia.

Jeg tjente 15 kr i en dagligvarebutikk sist fredag. Et vaskepulver var annonsert til 27 kr på salg, men jeg ble trukket for 42 kr i kassen.

Forklaringen var at kampanjeprisen hadde gått ut akkurat den dagen. Uten at salgsplakatene var fjernet.

Som sagt: Det lønner seg å sjekke kassalappen!

