Saken oppdateres.

Et svært omtalt tema i det siste har vært om russerne skal få stille i OL. Uskyldige russere, som ikke har gjort noe galt, må nå ta konsekvensen av det lagkameratene har gjort. Er dette greit? At alle skal utestenges for at noen har gjort noe dumt?

Jeg er selv skiløper, og vet hvordan det er å trene mot et mål. Jeg kan ikke engang forestille meg hvordan det er å få den knusende beskjeden at du ikke får lov til å stille i OL.

Og hvorfor får du ikke stille? Fordi noen av lagkameratene dine har dopet seg. Du har ikke vært med på det, du visste ingen ting om det, men likevel får du ikke lov til å delta. Er dette rettferdig?

En kan ødelegge for mange

Hvis det hadde vært det norske landslaget som ikke fikk lov til å stille i OL, hva hadde du sagt da?

Det at en person kan ødelegge så mye for så mange, er ikke noe som skjer sjelden. Det skjer hele tiden, bare at man ikke får det med seg.

I klasserommet for eksempel, det at to personer sitter og snakker med hverandre, virker som en liten filleting. Men en dag får læreren nok, og slutter å undervise på grunn av bråket. Hele klassen blir straffet på grunn av to elevers regelbrudd.

Kan vi sammenligne den olympiske komité med en barneskole? Ja, hvis en gjøre noe galt, går det utover alle. Jeg synes rett og slett at det er veldig urettferdig at de russerne som er helt uskyldig skal straffes for noe de ikke har gjort.

Verden må åpne øynene

Man kan ikke gjøre det sånn. Si at det var det norske landslaget som hadde blitt utestengt på grunn av det Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har gjort. Ville du ment at det hadde vært greit? Jeg tror ikke det.

Jeg synes at verden må åpne øynene sine og se hva som virkelig skjer. Det er ikke de uskyldige russerne vi må straffe, det er de som har dopet seg. De som har brutt loven. Det er de vi må bruke tid og krefter på, ikke de andre, så jeg synes denne straffen er altfor streng.

Alle vi som gråt med Therese Johaug burde også gråte med russerne.

