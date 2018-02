Jeg har sett mange scener der foreldre tar imot sine barn på flyplassen. Det åpner hjertet

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Jeg har nylig giftet meg. Mot min vilje. I en alder over 60 år er jeg blitt tvangsgiftet

Det nye fylkesflagget er ikke godt. Det går ikke bra å plassere en skjoldform midt på et hvitt laken

Jeg har sett mange scener på flyplassen, der foreldre tar imot sine barn, som de ikke har sett på mange år.

Det er personlig, smertefullt og politisk sett grunnleggende. Og viktig. Det åpner hjertet. Barn treffer far/mor for første gang på lenge.

I disse dager gjøres familiegjenforening stadig strengere og vanskeligere. Politikken til blant andre Høyre og Frp preges av en kamp om hvem som kan gi flyktninger flest mulig tilbakeslag etter ankomst i Norge.

Rammer barn

Vi politikere har «utelatt» at når vi snakker om å være streng mot flyktninger, så rammer vi familier, medmennesker og veldig mange sårbare barn. Barn som aldri har gjort noe galt, men som har gått igjennom et helvete, smerte, eksplosjoner, lidelse, tap av foreldre. Og tap av barndom.

I mange familier overlevde ikke alle barna flukten fra Syria, Afghanistan, Eritrea og Somalia. Far eller mor, som fikk asyl i Norge, prøvde å organisere flukten på lang avstand, for etter hvert å muligens få komme til Norge. På vei til Norge er det mange som dør i flukt. Og mange av dem som er heldige å komme hit, er skadet, men levende. Traumatiserte av krig og vold. Men lykkelige nå, over å være sammen med pappa eller mamma igjen.

Humane verdier

For meg er sosialdemokrati ansvarlighet, anstendighet, solidaritet og dugnad, samtidig som man er opptatt av konsekvens.

Globalt engasjement har alltid vært en sentral verdi for Norge.

Jeg håper at Norge, som er mitt land, vil ha en flyktning- og asylpolitikk i tråd med solidariske, fornuftige, medmenneskelige og humane verdier.

