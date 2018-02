Å betale bomavgift er ikke billig, men så får du en flott motorvei å kjøre på

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Bilister, kjære bilister! I den siste tid har det vært diskutert høyt og lavt, i det vide og brede, om dette med bompenger.

I de siste dagene er det offentliggjort de summer det koster å kjøre fra sør i Trøndelag til nord i Trøndelag. Altså, man smeller fort av gårde 300–350 kr en vei. Ikke billig.

Men da har du en flott motorvei å kjøre på, du kan ligge i 70-80-90 km/t uten bekymringer for at det ikke er plass til motgående kjøretøy.

Skulle det oppstå noe, en ulykke, ting i veibanen eller andre uforutsette ting, så står det folk parat 24 timer i døgnet for oss!

Kan gjøre i 110 km/t

Og om ikke lenge kan vi til og med kanskje ha både 100 og 110 km/t! Noe som både vil effektivisere og korte ned kjøreturen. Dette på 4-felts motorvei! Enda mindre bekymringer! Er ikke det verdt å betale noen få kroner for?

For den summen vi betaler i bomavgift er ikke med å dekke halvparten av de faktiske driftskostnader, herunder overvåkning, vedlikehold, brøyting, salting, vakthold og så videre.

Hvis ikke det hadde vært mulig med bompenger, kunne vi ha kjørt på 2-felts vei med simpel standard, kanskje et krabbefelt hist og her. Hva hadde det blitt ropt da?

Mange muligheter

At elbiler får passere gratis er faktisk grådig urettferdig, men ett av få «goder» de har. At de kunne ha betalt 1/4 av bomkostnaden hadde faktisk vært ok.

Men hvis du ikke ønsker å betale bom, så finnes det faktisk gode alternativer. Det går både tog og buss. Førstnevnte er også under utbedring, og sistnevnte begynner å bli overraskende komfortabelt, og med relativt bra rutetilbud. Men der er summen stivere enn orkan. Her er det kanskje noe på gang fra fylkets side, om å få prisene til et mer fornuftig nivå.

Så mulighetene er mange: Kjør bil, betal bom og bidra til fellesskapet, ta tog, ta buss, kjøp eller lease elbil. Valget er ditt. Jeg kjører bil, dieselbil! Hver dag. Både privat og på jobb!

