Jeg har sett presset. De voksne er nødt til å forstå at verden er et tøffere sted nå

Saken oppdateres.

Samfunnet er et monster, mener mange.

Jeg har sett presset. Mine venner, inkludert meg selv, har hatt perioder der alt har virket uoverkommelig, der det rett og slett har blitt for mye.

Presset har tatt overhånd og sammenbruddene har kommet opptil flere ganger daglig. Tårene kommer stadig vekk, og det samme gjør frustrasjonen.

«Presset skapes kun i psyken» får vi høre. Mange tenker det, og det er naturlig. Mange tenker at vi mennesker ikke har dette presset naturlig, og det er jeg enig i.

Sosiale medier

Men presset er ikke kun i psyken, det er samfunnet som skaper dette presset. Har man ikke den nyeste modellen av den dyre jakka, eller de dyreste skoene, nei da er man ikke bra nok. Ikke nok med det, men har man ikke de beste karakterene, nei da er man ikke bra nok for å være venn med spesielle mennesker.

Generasjonene før oss vil jeg si var heldige. De vokste opp i en verden uten sosiale medier de måtte forholde seg til, og forventninger de måtte leve opp til. Mødre og fedre sier «vi har vært tenåring vi også», men ikke på den måten unge har det nå. De voksne er nødt til å forstå at verden er et tøffere sted nå, enn det den var for 20 år siden.

Gjør noe gøy

Vi er nødt til å hjelpe hverandre for å få vekk dette presset. Vi har alle et ansvar for å minske dette presset. Vi har alle et ansvar for å minske presset på å prestere. Vi har alle et ansvar for å få frem at det perfekte mennesket ikke finnes. Det perfekte mennesket er ikke fylt med plastikk og silikon. Det nærmeste man kommer perfekt er et menneske som tør å være seg selv, som er snill og grei med andre, og et menneske med selvironi og lite selvhøytidelighet.

Mitt tips til alle dere unge der ute, jeg snakker av erfaring: Noen ganger er det bedre å gi slipp på det som føles trygt, og gå over til noe som er litt skummelt. Ofte glemmer man seg litt vekk i det trygge og gamle, og glemmer at det er en hel verden der ute som har masse nytt og gøy å by på.

Jeg oppfordrer alle til å tråkke opp sin egen vei, og ikke velge det lettvinte og kjente. Gjør noe nytt, noe gøy, og gå din egen vei.

Slutt å jakte på det perfekte, og start med å se det positive i dere selv.

