En streng advarsel kunne vært nok for elevene ved Skogn folkehøgskole

Saken oppdateres.

Reaksjon på storstilt narkotikaaksjon ved Skogn Folkehøgskole referert i Adressa 13. februar: Flere av vennene mine tok et år på folkehøgskole etter videregående. Etter å ha hørt hvordan de hadde det, skulle jeg ønske jeg hadde gjort det samme. Venner for livet, idrett, reiser og friluftsliv.

Flere har også omtalt dette året som det beste i livet og menneskene de har møtt som «venner de kommer til å ha livet ut». En av grunnene til dette var for mange at skolene var noe annet enn fest-og-drikke-kulturen som preger det sosiale livet for unge mennesker. Vennene mine, som ikke hadde noe imot fest-og-drikke-kulturen, ble overrasket over hvor lite de savnet den.

LES OGSÅ: Skal ha sendt 26 kg narkotika i posten

På nettsiden til Skogn Folkehøgskole står det under skolens grunnregler: «Det er ikke tillatt å bruke eller oppbevare alkohol, eller være synlig beruset på skolens område.» Og: «All bruk eller oppbevaring av narkotika er forbudt hele skoleåret, også i skolens ferier og på fridager». Å kjøre rusfri linje, er noe jeg har stor respekt for. Når meningsdannelse er såpass viktig i et menneskets liv, er det å finne sunne måter å skape mening på helt essensielt. Et år på folkehøgskole kan hjelpe unge mennesker med akkurat dette, men hva bør man gjøre når disse reglene brytes?

Denne problemstillingen sto rektor Lars Waade ved Skogn Folkehøgskole og resten av skoleledelsen overfor nå i februar, etter flere tips om at elever på skolen både hadde brukt og var i besittelse av ulovlige rusmidler. De valgte å involvere politiet. Jeg kjenner ikke til resonnementet bak avgjørelsen, men den får meg til å stille spørsmålet om hva som er viktigst: Å opprettholde regelen om nulltoleranse for rus i seg selv, eller å dyrke verdiene regelen bygger på.

LES OGSÅ: Med Posten som distribusjonsåre har organiserte norske nettverk i årevis spydd ut kilovis med dop til nordmenn fra skjulte sider på det mørke nettet

13. februar skriver Adressa at fem politipatruljer ble satt i virksomhet. Det ble brukt narkotikahund, men ikke funnet ulovlige stoffer. Fem elever mellom 18–20 år innrømmet å ha brukt ulovlige rusmidler, hasj og ecstasy. Videre står det at politiet oppretter saker på disse fem elevene, som også kommer til å bli utvist. Jeg håper at unge mennesker som innrømmer å ha prøvd rusmidler, kan bli møtt med en åpenhet og nysgjerrighet slik at vi kan finne ut hvor mye og hvorfor de ruser seg. Ved å vite at rus er noe man kan snakke om uten at det blir møtt med store sanksjoner, gjør at vi kan fange opp de som eventuelt trenger hjelp før det blir for ille. Jeg vet ikke noe om rusbruken til de fem elevene. Viser den seg å være alvorlig, trenger de kanskje hjelp til å slutte, ikke politsaker. Hvis det kun var nysgjerrige unge voksne som eksperimenterte, hadde de nok klart å slutte etter en streng advarsel. Med det kunne hele kullet ved folkehøgksolen fått en ny sjanse, noe det også er mye læring i. Dette hadde også gitt muligheten for sunn dialog om de å ruse seg.

LES OGSÅ: Gjemte narkotiske tabletter i boks med hårvoks

Å komme i kontakt med politiet og plutselig ikke ha noe å gjøre det neste halve året, tror jeg heller ikke øker sjansene for å holde seg unna rus i framtiden akkurat, men Skogn Folkehøgskole er nok en gang rusfri.

Jeg håper skoleledelsen hadde noen av disse tankene i bakhodet da de skulle ta disse vanskelige avgjørelsene. Selv om elevene deres er myndige har de enda ikke blitt helt voksne og siden dette ene året er noe mange av dem kommer til å huske resten livet ligger det et vanvittig stort ansvar i møtet med dem.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.