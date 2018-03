Bør ikke skitur være lek og gøy? Ikke teknikktrening med en bjeffende voksen?

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Nå håper arrangøren at dette bildet ikke blir skihistorie

To timer i helikopter avslørte lovbrudd i ni trønderske kommuner

Victoria (21) har over 20 000 fans og blir gjenkjent på gata

Støre mener det er for tidlig med Giske-comeback i Trøndelag

Fatima Almanea (Ap): - Det er for tidlig å ønske Giske tilbake i et slikt verv nå

Kutt nynorsk og gi oss heller et eget fag om det å overleve alt presset

Ein kan verta skjeld ut på bussen berre ein har eit lite jakkemerke kor det står at ein likar nynorsk

EUs president åpner for handelsavtale, men ikke mer

Saken oppdateres.

Jeg gikk en tur en grå vintersøndag. Fra skiløypa hørte jeg: «press ifra». En voksen mann og et barn gikk på ski.

Far og datter antar jeg, når jeg går inn i skiløypa fra en snarvei. Kaster bare et kjapt blikk mot dem for å se om jeg må vente, jeg er visst raskere på måket vei. De trener skøyting.

Jeg rusler videre i skiløypa de hundre meterne til parkeringsplassen, det har snødd så snøen gir litt etter, sikkert godt føre.

Opptatt av debatt? Les også: Også kaniner lider i sprengkulda

Høres ut som trussel

Halvveis hører jeg noe bak meg, snur meg ikke og ser. Men hører to lyse, men mørke «NEI!» og noe som høres ut som en trussel fra en mørk og rolig mannestemme, noe med «brø’-set? -skive?»

Går videre inn til siden, så de får komme forbi, men ikke i det oppkjørte sporet. Hører de tar meg igjen, sluttspurten, hun vinner.

Jeg er kommet til parkeringsplassen. Jenta stopper ved siden av meg, jeg ser ned på det stive smilet hennes. Det ser mer ut som om hun vil gråte. Møter blikket hennes et lite sekund, ingen glede å se.

Mer debatt: Nettleie- en urban melkeku

Flink pike

Jeg går videre. Hun var vel 1,40 høy, det virket som om hun ikke nådde meg til knærne. Burde ikke en skitur på en søndag være lek og gøy med jevnaldrende? Ikke teknikktrening med en bjeffende voksen mann.

Forhåpentligvis tok de en treningsøkt etter å ha vært på barnas skidag, hun ville sikkert trene mer. Hun ville nok bare være enda flinkere pike.

Har vanskelig for å tro på det.

Hør våre kommentatorer og gjest Silje Engeness snakke om Kosmorama, Kystad-saken, kulde og kulturkonflikt

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter