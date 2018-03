Det er flaut og arrogant at de greier å overse Liv Ullmann nok en gang

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Dette skal handle om det å overse det åpenbare – Trøndelag Teater og Liv Ullmann nok en gang.

I år er det 100 år siden Ingmar Bergman ble født. 100 års markeringen sammenfaller med at Liv Ullmann fyller 80 år.

Ullmann er fortsatt i virksomhet, aktiv deltakende i diskusjoner og presentasjoner rundt myten Bergman, og de av oss som hører og leser intervjuer med henne har registrert at hun vil jobbe igjen. Hennes selvpålagte avskjed med norsk teater, og som filmregissør, var kanskje bare koketteri.

To jubileer

Bergmanjubileet markeres på teatre over hele verden. Hans dramatikk spilles på flere språk og når ut til et stort publikum. Bare ikke i Trondheim. Her har vi aldri fått muligheten til å se hans dramatikk på en profesjonell scene.

I år har Trøndelag Teater en unik mulighet til å kombinere to store jubileer, men teatrets repertoar viser at tanken trolig ikke er tenkt. Sånt er flaut, historieløst og arrogant.

Trondheim og Norge vil kanskje aldri få en skuespiller av Ullmanns format igjen. Hennes posisjon er unik og det at hun kun en gang har stått på scenen i sin hjemby (Rosmersholm på 70-tallet) viser at Trøndelag Teater ikke har forstått hvordan de skal forvalte en skuespiller av hennes format.

Filmmiljøet har forstått det

Jeg tror ikke det står på Liv Ullmann – jeg tror hun ikke er blitt spurt – nok. Får man et nei – spør man igjen, sånn er det bare.

Å se henne regissere mesterverket «Høstsonaten» eller kanskje spille rollen som stykkets mor i sin hjemby i Bergmanåret var bare en av mange delikate muligheter.

Filmmiljøet har forstått det. Kosmorama inviterer henne hyppig. Trondheim Kino har et eget Ullmannrom og en egen kinosal oppkalt etter henne, og de tok ansvar da hennes 70- og 75-års dag skulle markeres.

Synd vi har et teater som ikke evner å følge opp.

