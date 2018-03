Blir møtt av stanken fra treningssentrene (ja, det er to!) i matbutikken

Saken oppdateres.

Dette er noe som har plaget meg over en lengre periode etter jeg begynte å handle på Rema 1000 Portalen.

Jeg er egentlig en stor Rema 1000-fan, og tar som regel alle mine handleturer hit, da det er både godt utvalg og gode priser.

Likevel, når jeg går inn inngangen til butikken og blir møtt av en vegg av svette armhuler og sure proteinshakes, er det nok til å ødelegge handleturen min. Stanken fra treningssentrene (ja, det er to!) overfor Rema 1000 er så ille at man like gjerne kunne hatt treningsapparatene inne i selve butikken.

Handler i treningstøy

Jeg har forståelse for at dette utrolig nok kan være en fordel for Rema 1000, da de sultne idrettsutøverne støtt og stadig tar turen innom butikken for å handle sine måltid etter treningsøkten. Dette gjerne iført brukt treningstøy som ikke akkurat setter en demper på lukten.

På den andre siden er dette ikke nødvendigvis en fordel for de andre kundene som velger å ta turen til Rema 1000 for å handle.

Jeg kan jo bare snakke for meg selv, men inspirasjonen til å planlegge måltid forsvinner fort, da det føles ut som jeg plukker urter, sopp og grønnsaker fra en gymsal, i stedet for en grossist.

Håper på løsning

Menneskene som trener på treningssentrene kan jo selvfølgelig ikke noe for at det blir lukt nede i dagligvarebutikken, og om man er svett eller ikke så skal jo alle få lov til å handle.

Håpet om at Rema 1000 eller treningssentrene finner en løsning på at det ikke skal gå på bekostning av andre kunders handleopplevelse, er allikevel så sterk at jeg rett og slett måtte skrive et leserinnlegg om det.

Ja, jeg kan handle en annen plass, men dette er min nærbutikk og favorittkjede.

Kall meg gjerne feig, men selv om jeg skriver dette håper jeg ikke å bli uglesett av et svett, udusjet 3-T medlem som har tatt turen fra tredemølla ned til fruktavdelingen i etasjen under.

