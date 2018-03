En beboer på sykehjemmet fikk en knyttneve i ansiktet. En annen ble overfalt og slått mens han satt i tv-stolen

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Når en eldre blir tildelt plass på sykehjem, går man ut fra at vedkommendes sikkerhet og trygghet blir ivaretatt. Dessverre finnes det eksempel på det motsatte.

Som pårørende og hyppig besøkende på sykehjem, har jeg vært vitne til flere eksempel på voldelig adferd fra beboere.

Syke mennesker som ikke er «til stede» vandrer rundt uten tilsyn.

Underbemannet

Betjeningen er sterkt underbemannet, spesielt i helgene og ved høytider, så de makter ikke å ha den fulle oversikt.

På min manns avdeling har det vært flere tilfeller av voldelig adferd fra bruker.

Ved en anledning fikk en beboer en knyttneve i ansiktet da han åpnet døren til korridoren. En annen bruker ble overfalt og slått mens han satt i stolen sin foran TV. Rullestolbrukere opplever truende adferd. Som besøkende har jeg også vært utsatt for voldelig adferd av vandrere.

Flere eksempel

Dette er noen eksempel. Det finnes flere. Man kan tenke seg hvordan det oppleves å være beboer og betjening på en arbeidsplass hvor avvik ikke hører til sjeldenhetene.

Hvor ble det av eldreomsorgen som «skulle skinne»?

Nå er det på tide med en forsvarlig bemanning på sykehjem slik at beboere, betjening og pårørende kan vite at sikkerhet er ivaretatt og at beboere kan føle seg trygge i det som er blitt deres hjem.

