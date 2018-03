Flaut av TV2 og Discovery å kjempe om rettighetene til OL, men ikke Paralympics

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

I disse dager pågår Paralympics, verdens kanskje viktigste idrettsarrangement etter min mening.

Jeg har selv drevet med idrett i mange år og vet at det er mye hard jobbing som må til for å nå toppen. Derfor syns jeg det er synd at Paralympics og funksjonshemmede idrettsutøvere ikke får den hyllesten de fortjener.

For om man syns våre funksjonsfriske utøvere legger ned en stor innsats, så kan jeg garantere at de funksjonshemmede legger ned enda mer arbeid.

De store øyeblikkene

Vi snakker ofte om de store idrettsøyeblikkene som skapes i OL, men man glemmer ofte at det skapes enda større øyeblikk i Paralympics.

Ja, det er stort når våre fremste atleter blir blant de største gjennom tidene, det gjør oss litt ekstra stolte av å være nordmenn, men vi må ikke glemme dem som leverer de virkelig store idrettsprestasjonene, våre utøvere i Paralympics.

De som har overvunnet enhver utfordring livet har sendt mot dem, de som har kjempet mange kamper, kanskje aller mest mot seg selv, det er de som er de ekte idrettsheltene.

Skammelig

Jeg syns det er skammelig av TV2 og Discovery å kjempe med nebb og klør om rettighetene til OL, men ikke Paralympics. Skal vi sette profitt fremfor likeverd?

Både i Sotsji, Rio og Pyeongchang var det NRK som viste Paralympics, ikke TV2 og Discovery som var den offisielle kringkasteren av OL.

Syns ikke TV2 og Discovery at de som deltar i Paralympics utøver like stor idrett som de som deltar i OL, eller er det de store profittmålene som står i veien for likeverd i idretten?

Selv om jeg elsker at jeg kan se Paralympics uten reklamepauser, synes jeg det er flaut at TV2 og Discovery ikke vil kringkaste Paralympics på lik linje med OL. Uansett hva deres grunn er, så synes jeg det er forkastelig.

Vi må lære

Våre utøvere i Paralympics skaper de største idrettsøyeblikkene, for det å bli best i verden er vanskelig nok når man er frisk og ikke har noen hindringer, men å bli best når man har alle odds mot seg er en prestasjon større enn noen funksjonsfrisk utøver noen gang kan oppnå.

Vi har mye å lære av disse utøverne, for der vi klager over den minste ting som ikke går slik vi vil, nekter de å la seg stoppe, de har en styrke du ikke finner noe annet sted.

Så hvorfor vil ikke TV2 og Discovery vise Paralympics på lik linje med OL når prestasjonene er minst like store? Man skulle tro man hadde kommet lenger med likeverd i 2018, men det har man ikke. For noen så er det visstnok ikke idrett nok når man konkurrer med et handikap, man er ikke profitabel nok til å bli kjempet om.

Bare tanken på at noen ikke ser på paraidrett som toppidrett gjør vondt i hjertet, for ingenting rører et idrettshjerte mer enn å se idrettsgleden hos dem som har vunnet den største seieren allerede før de stiller til start.

Så kjære TV2 og Discovery, en gang handlet OL om idrettsglede, ikke penger. Så om dere har tenkt å kringkaste OL i nærmeste fremtid, så foreslår jeg at dere skaffer rettighetene til Paralympics også, for det er der de store øyeblikkene skapes, der det umulige blir mulig og helter blir skapt.

