Saken oppdateres.

Jeg vil gjerne dele en Facebook-kommunikasjon med AtB:

«I permisjonstiden har ofte jeg og den lille jenta mi tatt buss nr. 4 fra Saupstad til diverse deler av Trondheim. Dette må jeg seriøst vurdere om vi skal fortsette med, da jeg føler bussjåførene ikke tar sikkerheten til min datter på alvor.

Flere ganger har jeg opplevd at sjåføren kjører videre før jeg har fått sikret barnevognen, og at bussen parker så langt fra fortauskanten at vi ikke kommer oss på og av bussen uten hjelp.

Det toppet seg

I dag toppet det seg, da vi skulle av bussen i Prinsens gate. Bussen var stappfull, og når vi skulle gå av lukket dørene seg mens vi var på tur ut fra bussen. Nå var jeg kjemperask og fikk vogna ut før de lukket seg helt, men i etterkant så tenker jeg på hva hadde skjedd hvis jeg ikke hadde rukket det?

Hadde vognen blitt ødelagt? Hadde dørene skadet datteren min? Hadde vognen blitt sittende fast når bussen kjørte videre? Hun er hele verden for meg, og hadde det skjedd noe med henne som jeg kunne forhindret, så hadde ikke jeg kunnet leve med meg selv.

Så da blir det ikke sånn at vi tar buss før vi får garantier om at sikkerheten til barna er noe dere tar på alvor. Hilsen sint og redd småbarnsmamma.»

AtB-svaret

Svar fra AtB: «Vi beklager på det sterkeste at du ikke føler deg trygg når du reiser med bussen. Vi ønsker at alle skal kunne føle seg trygge når de reiser med busser som kjører på vegne av AtB, og at man skal komme seg trygt fram.

Bussen vil som regel begynne å kjøre når siste person har gått om bord i bussen. Mange ganger klarer sjåføren å «lese» at enkelte passasjerer trenger ekstra tid før de begynner å kjøre, men dette kan også enkelte ganger være utfordrende.

Om man har behov for litt ekstra tid til sikring av vogn eller andre ting i det man stiger på og av bussen, kan man derfor med fordel henvende seg til sjåføren og be spesifikt om å få litt bedre tid før bussen begynner å kjøre igjen.»

Ikke godt nok

«Hei. Jeg setter pris på beklagelsen, men dette er dessverre ikke godt nok for meg. Du sier at jeg må be om bedre tid, men er det ikke en selvfølge at jeg trenger bedre tid til sikring av vogna? Når jeg ikke engang har rukket å fremvise billetten min til sjåføren må da han/hun skjønne at jeg trenger tid.

Angående det som skjedde i dag. Det var ikke første gangen i løpet av den bussturen at sjåføren kjørte før alle kom seg av. Man skulle tro at når man kom til Prinsenkrysset, hvor så mange går av, at man tar en ekstra titt bakover for å sikre at alle har kommet seg trygt av.»

Da er spørsmålet mitt: Tar AtB dette på alvor når de flytter ansvaret over til passasjerene?

