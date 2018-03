Saken oppdateres.

«Jeg drikker ikke» – som student er dette ord jeg som oftest ikke makter å si. Ord som forblir uhørt. Likevel er det noe jeg skulle ønske kom lett, og som lett ble respektert. At det var helt greit. Slik er det dessverre ikke.

Jeg er ikke særlig fan av å drikke alkohol. Det er ikke slik at jeg har drukket meg så full tidligere at jeg har traumer, og faren min er faktisk ikke alkoholmisbruker heller. Nei, det er ikke derfor. Det er heller ikke det at jeg ikke synes det kan være gøy med en fest med drikking en gang iblant, for det gjør jeg faktisk.

Har ikke behov

Nei, jeg liker simpelthen bare oftest å la være. Jeg har virkelig ikke et behov for å dra ut hver helg. Synes du virkelig det er så rart? Det er faktisk enkelt og greit bedre å stå opp i god form dagen derpå og ha muligheten til å fungere normalt. Jeg liker at kroppen min er sunn, frisk og funksjonell. Og dessuten så har jeg ikke økonomi til å bruke så mye penger på fritid og uteliv som student. Har du?

Jeg er helt sjokkert over hvilket miljø jeg trådte inn i da jeg kom inn i studieverdenen. Mange av mine medstudenter drikker alkohol opp til flere dager i uka, og jeg opplever det som nesten unormalt å ikke gjøre det. Jeg blir ofte spurt «skal du ut i dag?» og om svaret er nei får jeg videre, «hvorfor?». Dette kan likeså være et spørsmål jeg får på en tirsdag som en lørdagskveld. For hva kan være en god grunn for ikke å dra ut på en tirsdag, liksom?

Er selv utadvendt

Hvorfor er det ikke greit å ikke drikke? Jeg anser meg selv som utadvendt. Jeg har få problemer med- og synes faktisk det er veldig hyggelig å hilse på nye mennesker og bli kjent på vorspiel, fester osv. Jeg kan selvfølgelig forstå at alkohol fungerer som en såkalt «icebreaker» for mange. Det blir lettere stemning i rommet, folk kommer i humør og det å prate med nye mennesker blir så lett som å prate med en hvilken som helst venninne du har kjent i flere år. Men gjør det deg noe om jeg ikke drikker hvis jeg klarer å prate med alle og holde det gående uansett? Må jeg være full for å prate med deg?

Jeg har flere ganger dukket opp på fest med intensjon om å drikke minst mulig. Jeg har noen ganger hatt med meg en flaske fylt med saft hvor jeg later som det er en hjemmelagd drink eller saft med vodka. Flere ganger har jeg hatt med meg alkohol og latt den stå ved siden av meg mens jeg drikker noe annet og later som jeg drikker. Jeg har blitt ekstremt god til å skjule at jeg ikke drikker. Guess what? Ingen merker noe, og mange tror jeg er full likevel.

Verre på restaurant

Det er derimot en vanskeligere praksis straks du skal møte gjengen ute på restaurant. Eller om dere skal på den populære «cavasøndagen». Om jeg velger å stå over alkoholen skal jeg ha en ekstremt god og gjerne medisinsk unnskyldning for å ikke drikke. Hvis ikke er det å bli tvunget til baren for å kjøpe. Eller om du faktisk har valgt å kjøpe en enhet for å slippe maset, unngår du likevel ikke å bli overvåket av alle i rommet. «Har du ikke drukket opp ølet ditt enda!?», «er det der samme glass som i sted? Det er vel et nytt et?» og «drikk mer, du er ikke full nok.» Og nå til det jeg synes er aller verste. Jeg, sosial og glad i å være blant folk som jeg er, har sluttet å møte opp. I frykt av å bli møtt av presset. Fordi de gangene jeg har sagt «jeg drikker ikke i kveld» så blir jeg omtrent tvunget til det. Og de gangene jeg drikker, mener de at jeg må drikke mer.

Jeg vil ikke være den personen som dreper stemninga med å spørre om det er greit å være med om jeg er edru. Jeg har lært at dette er absolutt ikke greit. «Du er en partypooper og du kan like gjerne holde deg hjemme.» Så da holder jeg meg hjemme da. Og på et blunk faller jeg ut av gjengen, fordi jeg må være full for å joine.

