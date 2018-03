Unge mellom ni og 16 år bruker 40-45 timer i uka foran en skjerm og lider under mangel på natur

Trønderske Tora (25) jobber for verdens bygdejenter hos FN i New York

Vi ser dem på bussen, i gata og sammen med venner: Ungdom med øreklokker og øreplugger, bøyd nakke og hvite ledninger ned til en mobil. Scrollende opp og ned på den lille skjermen. Etter titusener av år der barn har lekt og arbeidet utendørs, tilbringer de nå nesten all sin tid innendørs.

97 prosent av unge mellom 9-16 år eier en mobiltelefon og bruker 40-45 timer i uka foran en skjerm. De kjøres hit og dit på organisert sport og er sjelden ute under åpen himmel. Om de går ut, må de sannsynligvis reise lenger for å få naturopplevelser. Skogholtet, løkka og annen uregulert mark, har gitt tapt for en økt fortetting og utbygging i boligområder. Undersøkelser viser at en fjerdedel av jenter i tiende klasse har depressive symptomer, og at fra 2006 til 2017 økte norsk ungdom mellom 15-19 år bruken av antidepressiva med 70 prosent. I tillegg har mellom tre og fem prosent under 18 år diagnosen ADHD. Hva kommer dette av? Mangel på natur i nærheten av hjemmet, ser ut til å gjøre barn dårligere rustet for å takle stress.

De som er lite ute i naturen, viser seg å være mer sårbare for angst og depresjon. Forskere ved Cornell University i USA, har funnet at om barn derimot har tilgang til natur nær hjemmet, fungerer naturen som en generell buffer mot stresspåvirkning. I vanskelige perioder som ved flytting, skilsmisse eller mobbing, har den enda sterkere effekt.

Fysisk utendørs aktivitet er også god behandling for psykiske lidelser, i følge professor Egil W. Martinsen ved UiO. Og NTNU-forskere har slått fast at fysisk aktive barn er mindre sårbare for å utvikle depresjon og psykiske lidelser. Siden man sjelden er fysisk aktiv alene, men opererer sammen med jevnaldrende, stimulerer dette velværet. Man får bedre selvfølelse og mindre tid til grubling over vanskelige ting.

Unge med ADHD har problemer med oppmerksomheten. I naturen med skyer, solskinn og løv som beveger seg i vinden, får den aktive, direkte oppmerksomheten hvile. Vi trenger ikke å anstrenge oss, og hjernen restitueres. Studier viser at barn med ADHD får bedre oppmerksomhet etter å ha lekt ute i det grønne.

På noen få generasjoner har vi gått fra en fysisk krevende tilværelse i grønne omgivelser til et stillesittende liv foran ulike skjermer. Tap av natur i hverdagen gir ingen fullverdig forklaring på økningen av stress og psykiske lidelser, men forskning tyder på at det er en sammenheng.

