Hørselsskade,- med NTNUs velsignelse?

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Tror «Trondheimsreisen» vil slå bedre an i utlandet enn i Bergen og Molde

Professorens stalltips for skjebnedagen i Stortinget

Får beskjed om at de snart kan bli påkjørt av tog – har sluttet å bry seg om meldingene

– Jeg har lært mye av all «skiten» som har skjedd

Unge mellom ni og 16 år bruker 40-45 timer i uka foran en skjerm og lider under mangel på natur

– Jeg har lært mye av all «skiten» som har skjedd

80 dyr hentet ut etter at tak kollapset i Ringsaker

Saken oppdateres.

På en del områder i kulturlivet derimot, spesielt konserter, har arrangørene ennå ikke innsett at for høy lyd både kan gi hørselsskader for publikum og ødelegger kvaliteten på konserten.

LES OGSÅ: Det var eldre kvinner som satt i kinosalen og skravlet gjennom hele forestillingen

Jeg har erfart dette fra flere steder, og et par ganger på Dokkhuset: På en Motorpsycho-konsert for et par år siden burde alle ha hatt hørselvern (- flere hadde), og en kollega av meg satt med fingrene i ørene nesten hele tiden, og måtte gå etter kort tid. Han dukker nok ikke opp her på ei stund.

Nylig var det en konsert her med gruppa Elephant9 som jeg hadde gledet meg til, – men som ble uutholdelig, og jeg måtte gå før slutt. Når du sitter ca. ti meter fra scenen og må ha fingrene i ørene det meste av tiden (- vi var flere), da er det noe galt med lydnivået.

Les også: Her er de 20 beste filmene i 2017

Jeg målte lydnivået med en app på mobilen, det lå på ca. 95 dB over lengre tid. Men en mobil greier normalt ikke å måle høyere enn 90–95 dB (ref. akustiker), og da var nok dette betydelig høyere, si 100 dB der jeg sto. Beregningsregler tilsier da 106 dB ved 5 m, 112 dB ved 2.5 m, 118 db ved 1.2 m. Det satt folk i hele dette området!

Hørselsskade oppstår ved 110 dB (A), selv kortvarig, ref. medisinsk leksikon.

Jeg ønsker ikke å henge ut Dokkhuset som spesielt dårlig på dette området. Og jeg tror nok ikke musikerne i dette tilfellet tenkte over det, og kanskje gjorde de en god konsert rent spilleteknisk? Men når publikum må bruke propper eller fingre i ørene, så ødelegger det både opplevelsen og lyden (- forskjellige frekvenser dempes ulikt). For meg ble det som å høre på en «oldtids» bærbar kassettspiller. – Og dette betalte jeg mye for!

LES OGSÅ: Språk er livet

Så hvor vil jeg hen? – Jo, jeg mener arrangører og eiere må ta både kvalitets- og HMS-ansvar på dette området. De kan for eksempel sette opp lydmåler med display som vises både for publikum og lydpult, – og kanskje artister? Det vil virke oppdragende for musikerne/arrangør, og publikum kan ta sine forholdsregler.

I tilfellet Dokkhuset er NTNU/Musikkonservatoriet den viktigste leietakeren. – Og de har kanskje plass i styret?

Kan de forsvare at både gjester og utøvere (- som de utdanner) får hørselsskader? Sånn det er i dag vil jeg påstå at det faktisk skjer på enkelte konserter!

Kjell Sivertsen