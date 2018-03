Vær så snill å få en slutt på dette tv-programmet

Saken oppdateres.

«Paradise Hotel» – en styggedom eller en trailer om framtiden? Tiden vi lever i er preget av mangel på intellektualitet, kunnskap og anstendighet, hvilket vi finner eksempel på hver dag, da sosiale medier og teknologi preger hverdagen til så å si alle.

Vi blir på dette viset naturligvis eksponert for programmer og serier som på ingen måte burde bli framstilt foran et hvilket som helst publikum. Et fenomen som har tatt av de siste årene, kalt «Paradise Hotel», omhandler alt vi som Homo sapiens burde distansere oss fra; dumhet, arroganse, mangel på anstendighet og kunnskap, høyt nivå av idioti og seksualisering av alt som puster.

Burde ikke tillates

Når ble menneskeheten en refleksjon av vår verste fiende? Når sluttet vi å bry oss om hva som er verdig å eksponere menneskeheten for? Når sluttet vi å bry oss om at barn allerede i 10-årsalderen daglig ser på 20 år gamle bimboer som utfører seksuelle handlinger på hverandre etter at de har kjent hverandre i 10 minutter?

Dette TV-programmet burde på ingen måte tillates å bli normalisert eller være tilgjengelig for mennesker under 18 år. Ikke for de over 18 heller, for den saks skyld.

Skal våre barn vokse opp med å idealisere disse menneskene? Skal de vokse opp i en hverdag der giftige avfallsstoff i kroppsdeler, altså «Botox» og «Restylane», er helt normalt?

Verdigheten krasjer

Hva skjedde, medmennesker? Selv jeg, ei jente på 17, snart 18 år, kan se at verdigheten vår holder på å krasje så vanvittig hardt ned i bakken. Og at en framtid der fenomener som «Paradise Hotel» spiller en stor rolle i hverdagen til barn og unge, ikke virker spesielt lys.

Det som gjør det hele enda verre er dette: Etter å ha hatt sin storhetstid som tullinger i programmet, lager de blogger og blir med i andre tv-program. Slik kan alle – inkludert barn – se på fortsettelsen av idiotiet: Altså penger kastet bort på plastisk kirurgi og tanketomme ytringer, videre i livene til disse menneskene.

Gi individene som er desperate nok til å melde seg på dette programmet et par bøker, slik at de kan skape en framtid for seg selv som ikke handler om å være elendige forbilder og jage etter berømmelse.

For menneskehetens skyld, vær så snill å få en slutt på dette programmet. Bruk heller tiden på å skape noe originalt som alle kan se opp til og som er verdt hver en krone å produsere.