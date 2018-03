Kaffen gikk i vrangstrupen, da NRK viste en prøvekjøring med de nye metrobussene

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Nå venter et halvt år i telt for Susanne (26) og Anders (29)

Her bor noen av Norges dårligste betalere

Sa hun ble overfalt og voldtatt under konsert - nå er kvinnen tiltalt for å ha diktet opp overgrepet

De er proffer i samme land: – Nederlenderne blir overrasket over hvor bra nordmenn gjør det

Her står UP i påska

Unge mellom ni og 16 år bruker 40-45 timer i uka foran en skjerm og lider under mangel på natur

Er planen å samle all tungtrafikk i bydelen vår? Den kveler oss

Her står UP i påska

Saken oppdateres.

Kaffen gikk rett i vrangstrupen forleden, da NRK viste en reportasje fra prøvekjøring med de nye metrobussene i Trondheim og omegn.

Dette skulle være den første testen på vinterføre, og de som var med på turen så ut til å være fornøyd, eller var de nå egentlig det?

Her er det flere årsaker til at kaffen ikke gikk dit den skulle.

I mitt indre hadde jeg trodd de hadde testet ut denne to ledds bussen på vinterføre i forkant av enhver bestilling, men nei da.

Se video: Bli med på prøvetur med metrobussen

Første test

Dette var første test, og jeg er skræmt.

Hvordan kan man gå baklengs inn i et så usikkert prosjekt, og hva er motivet for å kjøre den rundt omkring etter at snøen har gjort fra seg?

Gammel forskning slår fast at det er omtrent umulig å rette opp en semitrailer om henger har mer enn 15 grader på trekkvogna. En buss med to ledd lar seg omtrent ikke kontrollere om sisteleddet får en utilsiktet sleng.

Det er bare en måte å rette opp på, og det er ved akselerasjon. Det blir dessuten en utfordring å få med seg bussen i rundkjøringer, svinger og glatte nedoverbakker, underforstått: Denne prøvekjøringen viser ingenting om hvilke utfordringer som måtte komme i vårt klima.

Opptatt av debatt? Les også: Vær så snill å få en slutt på dette tv-programmet

Mer debatt: Er planen å samle all tungtrafikk i bydelen vår? Den kveler oss

Et hjertesukk

Van Hool (produsenten) har aldri levert slik så langt nord. De er bygget for flatlandet og med snøfritt klima. Jeg går ut fra de tar forbehold i kontrakten når det gjelder ansvar under vanskelige kjøreforhold?

Et lite sukk til slutt:

Hva er poenget med så lang buss. Hvorfor kan man ikke bruke vanlige to akslede busser, og kanskje med litt hyppigere frekvenser?

Hør våre kommentatorer snakke om Sylvi Listhaug, mistillitsforslag og beklagelser

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter