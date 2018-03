Nettdating ble mareritt - to menn i Trondheim utsatt for seksuell utpressing

Det er ikke bloggerne på topplisten som skal få all hets for dette presset

Jeg blir rett og slett lei meg. Det snakkes og snakkes om at bloggerne tar plastiske operasjoner, formidler feil budskap og er rett og slett dårlige forbilder.

Jeg synes synd i deg som er på topplisten i bloggnorge, og har tatt en slags operasjon. Du må være bra sterk for ikke å knekke sammen. Jeg tror aldri jeg hadde klart å få så mye hets, og fortsatt tatt mine små steg utenfor dørstokken.

Jeg er sjokkert. Sjokkert over menneskene. Sjokkert over hva man får til å skrive i et kommentarfelt. Sjokkert over at mesteparten er voksne mennesker.

Stygge ord

Voksne mennesker som kommenterer at bloggere som har gjort plastiske operasjoner ikke er forbilder. Ord som hjernedød, plastdokke, forkastelig, stygg og enda verre ord strømmer ut av munnen på voksne folk.

Voksne folk som sitter og kritiserer ungdommer. Jeg skulle «likt» å se at du hadde satt deg ned og snakket slik til din datter eller sønn. Det hadde du ikke gjort, nei? Men over internett er alt lov, så lenge du ikke kjenner personen, så er det bare å kaste meningene sine i hytt og gevær, uten å tenke seg om.

Når du kommenterer at du ikke håper ditt barn vokser opp og får Sophie Elise som forbilde, da lurer jeg rett og slett på hva du mener. Så du ønsker ikke at ditt barn skal oppnå suksess, nå sine drømmer og mål, klare å bygge opp en karriere alene i en ung alder, skrive en bok? Få en egen serie?

Jeg blir kvalm

Det tenkte du kanskje ikke på i det du satt og spammet kommentarfeltene med hatefulle meninger under TV2s artikkel om at Sophie Elise får sin egen serie. Du som skal være et forbilde for dine barn. Du som skal lære dem at mobbing ikke er greit.

Jeg blir kvalm og lei meg for at unge mennesker som velger å skrive om sitt liv, sine tanker og sine mål, skal bli hetset. Unge mennesker som skriver om sine dypeste tanker, depresjoner, dyrevern, politikk, kjærlighetssorg. Alt det gode innvendig blir glemt, for så lenge pengene har gått til utseende er du null verdt.

Jeg kan være uenig i mye, men jeg er enig i at det er et enormt stort press på utseende blant ungdom i 2018. Samfunnet er kjempetøft. Det er nok ingen som ønsker at det skal være slik, og heller ingen som ønsker å være med å skape et større press. En ting er sikkert, det er ikke bloggerne på topplisten som skal få all hets for dette presset, det er millioner av mennesker som fikser på utseende.

Kroppspresset

Ikke misforstå meg. Jeg blir påvirket. Jeg blir påvirket i kjempestor grad. Det betyr uansett ikke at jeg klandrer bloggerne og slenger ut alle mine tanker i sosiale medier om deres valg. Hva hjelper det? De er personer de også, som igjen er blitt påvirket? Det er forferdelig at det skal være slik, men enda verre at såkalte «voksne» mennesker bruker tiden sin på drittslenging mot unge mennesker.

På senkveld for en stund siden deltok Trine Skei Grande. Hun åpnet seg opp om det å få stygge kommentarer. Hun sa selv at hun aldri hadde sett et ungt menneske kommentere noe uhyggelig om henne, men voksne derimot var det flere av. Det var de gangene hun satte seg ned og ringte dem som hadde skrevet om henne. Noe som er tøft gjort.

Uansett hvilken alder du er i, så merker du i dag problemet med skjønnhetsideal og kroppspress. Noen påvirkes lettere enn andre, men uansett hvem man er og hvor gammel man er, så er vi mennesker. Mennesker med utallige følelser som spiller en stor rolle i våre liv.

(Innlegget ble først publisert på bloggen mammasom19.blogg.no)

