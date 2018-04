Saken oppdateres.

Trondheim kommune har i sin grenseløse sjenerøsitet lenge tilrettelagt gratis fotbad for fotgjengere:

Fortau og gangveier har jevnlig innlagte basseng i ankel- til knedybde.

Tilbudet gjentas i begge ender av alle fotgjengeroverganger.

Drenering-prinsipper

Jeg er tilbøyelig til å tro at tilbudet er knesatt i kommunens forskrift for drenering, som åpenbart har to enkle paragrafer:

1) Sluk skal plasseres høyt i terrenget.

2) Dersom et sluk feilaktig er plassert lavt, skal det umiddelbart tettes.

Humper og damanlegg

Det finnes nok også en kommunal forskrift om sprekker, humper og damanlegg i alle gang- og sykkelveier.

Disse følges til punkt og prikke av Miljøpakken, hvis formål er å bruke mest mulig penger på å unngå å lage noe brukbart, til stor glede for Midt-Norges entreprenører som håver inn skattebetalernes penger.

Denne våren har Trondheim kommune, i samarbeid med AtB, utvidet tilbudet om gratis fotbad til å gjelde de fleste venteskur på bussholdeplasser.

Isbadere

Noen klager på vannets lave temperatur, men isbadere hevder stundom at kaldt vann styrker blodsirkulasjon og motstandskraft. Man kan se dette som et ledd i folkehelsens tjeneste, til tross for at det er et helt annet budsjett.

En underliggende årsak til elendigheten kan være at ingen av kommunens utallige direktører, seniorrådgivere eller andre skrivebordsplanleggere noen gang har beveget seg til fots, syklet, trillet barnevogn, rullator, eller rullestol.

De transporterer nok sine velfødde legemer trygt i privatbiler med kommunal kjøregodtgjørelse?

