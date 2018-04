Hva er det med menn på ski i kondomdress?

For noen kan jo dette være en drømmefødsel, for meg ble det et sjokk

Han: LØØYYYPPPEEEE!!!

Jeg: Ta deg en bolle!!

Han: Ska vi dissskuter det?

Jeg: Ja, gjerne!

Han: Grumf.

Det er lørdag formiddag i min kjære bymark og som alltid er det nykjørte spor innover myrene. Jeg beundrer og forguder disse menn (og sikkert kvinner) som står tidlig opp og lager perfekte forhold for meg og hundrevis av andre som sklir frem på ski mellom gran, furu og bjørk mot Skjellbreia, Marka, Grønlia, Storheia, Bosbergheia, Klefstadmyra, Vintervatnet – og tilbake til utgangspunktet. Jeg betaler min skatt med glede, ja, jeg gjør det, bl.a. for at det legges nye trikkeskinner hver dag, slik at jeg kan nyte, slite, svette og kjempe meg i bedre fysisk form, smile bredt og tenke klart. Skattepengene er en investering som gir uendelig avkastning!

Bare en har kauket

Jeg er vel en gjennomsnittlig bruker av marka vinterstid. Ifølge treningsdagboken (notat på coopkalenderen på kjøleskapsdøra) har jeg siden midten av desember, 34 ganger kommet svett og stort sett fornøyd hjem til Fagerlia. Jeg har møtt, blitt forbigått og gått forbi hundrevis, ja sikkert tusenvis av glade, smilende, høflige, spreke, slitne, arrogante, sure, skrikende (svette unger i parkdresser med 3 lag ull eller bobledress på lavt blodsukker) mennesker på ski, føttene og på spark (av alle ting!), men det er bare 1 som har kauket løøyyyypeee med sint stemme og CapsLock!

Riktignok er det litt trangt i bunnen av bobsleighbanen (Lindboløypa) opp fra Skjellbreia, men det er ikke sååå trangt at det kan forventes at jeg skal skvette ut i bunnløs nysnø når det bakfra kommer en høylytt stuppul (negativ omtale av en annen mann på trøndersk) skøytende i rød kondomdress, bukke dypt og ønske god tur videre!

Gå om natta!

Petter Northug har ikke sagt noe som helst siden et skirenn på Lillehammer i fjor og Marit Bjørgen ville aldri ha ytret seg slik (og hun har ikke grov gurglete stemme). Altså var det ingen av disse to. Forøvrig tror jeg at det norske landslaget brukte akkurat samme type kondomdress i sesongen 2009–10. Kan det tenkes at denne fyren var en avdanket eliteløper? Er han nå en familiemann som må ut og trene for å lufte hodet? Komme seg ut en tur på ski før unger, hund og kone (tilfeldig rekkefølge) skal ha sitt? Ikke vet jeg.

Hvis man har det så travelt at man ikke kan slakke ned på tempoet, ja da burde man kanskje starte turen litt tidligere. Hvis man forventer å ha løypa alene, ja da må man gå på ski om natta.

Hvis kaukingen hadde vært med redsel i stemmen (husk at det er observert Lanthårrå (påskehare) i området) hadde jeg selvsagt sluppet mannen forbi uten å protestere og lagt meg på hjul (heter det det når man er på ski?), for å komme meg i sikkerhet. Hvis jeg med fløyelsmyk, andpusten stemme hadde blitt gjort oppmerksom på at jeg har sexy, men brei rumpe, hadde jeg selvsagt beklaget, rettet opp ryggen, trukket inn magen, gått ut i dypsnøen, snudd meg og smilt mitt bredeste smil. Hvis det med humor i stemmen hadde blitt ropt at jeg laget kø, ja da hadde jeg selvsagt steppet til siden, beklaget og ønsket god tur videre.

Ta deg en bolle

Han innså det tidsnok til ikke å drite seg skikkelig ut. Når du rauter til medmennesker i skiløypa at du har det så travelt at du er villig til å stoppe opp og diskutere, ja da får du svar! Ta deg en bolle.

Det hører med til historien at jeg noen minutter senere ser fyren labbe innover ei myr sammen med ei dame, i samme type kondomdress. Av oppførsel og stemmebruk kan jeg tenke meg at han er på date, for det beklages og bortforklares hvorfor han ikke kom til avtalt tid. Menn som kommer for sent til et stevnemøte bør stå opp tidsnok for å rekke frem til avtalt tid!

