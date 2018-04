Hvis det er slik katteholdet ditt er, så bør du ikke ha katt

- Det er helt absurd. Trondheim må være sjef for busstrafikken i egen by

For noen kan jo dette være en drømmefødsel, for meg ble det et sjokk

Som mamma har jeg rett til å kreve at skolen innhenter tillatelse for å gi datteren min lekser

- Det er helt absurd. Trondheim må være sjef for busstrafikken i egen by

Saken oppdateres.

Hva tenker du når du ser på bildet? Jeg tenker at det eneste som er gratis er kattungen. Tomflasken og plastposen får du for kr 1, men kattungen er gratis. Skal vi sette et beløp på hva vi anser som verdien på kattungens liv, så er det faktisk null kroner.

Har du tenkt på det når du ser kattunger gis bort? Verdiløse. Har du tenkt på det når du henter deg en gratis kattunge at du da bekrefter at den er verdiløs? At terskelen for å ta imot noe som er gratis er veldig lav for mange?

Champis heter han for øvrig. Han ble funnet alene. Han har vært hos oss siden i fjor sommer. Han er fortsatt dårlig i magen. Han holdt til ved en utedo og veide 731 gram. Han besto stort sett av innvollsorm og pels. Alle beinene kunne kjennes gjennom pelsen. Han hadde søsken, men vi greide ikke å finne dem.

Les også: Katten Solvår har sittet seks døgn i et tre - kommer seg ikke ned

På vandring

Det viste seg at mor var observert med flere unger. På vandring vekk fra fare og på evig leting etter mat og ly for ungene sine, falt de fra én etter én. Vi prøvde i flere uker. Vi hadde folk som holdt utkikk og la ut mat. Men vi så aldri resten av familien igjen.

Livshistorien til Champis er dessverre vanlig. Kattemor som går med ungene på rad og rekke bak seg. Slikt som folk går og ser på hver vår og sommer. Så søtt å se på. Først fire unger. Etter en stund er det tre. Så er det bare to, og til slutt ser man ikke kattemor mer. Alle ungene er døde.

Så ser man henne på nytt. Nå med fire nye unger. Noen synes det er veldig gøy å sette navn på henne. «Svarthora» ble en kattemor kalt på bygda et sted. Til felles latter og hån fra bygdefolket.

Les også: Katt ble vasket på ullprogram – overlevde

Ikke deres kartt

Det var en hunnkatt som dukket opp et sted. De var jo snille og ga henne mat. Vaksine og markkur ble ikke vurdert en gang. Det var jo ikke deres katt. Kastrering var helt uaktuelt. Det er da måte på hva en skal kaste bort penger på.

Så kommer første kattekull, deretter et nytt og et tredje. Kattungene avlives etter hvert. Så slutter hun å komme. Det er fordi hun vet at du avliver ungene hennes. Hun bor heller alene ute med ungene uten regelmessig tilgang på mat.

Etter et par måneder er hun så utslitt at hun kommer hjem til slutt. Ungene har dødd underveis, av sult, skader, sykdom og angrep fra andre dyr.

Så blir hun drektig på nytt. Det fortsetter slik til hun ikke greier mer. Å gå drektig med stadig nye kattekull, tærer på kroppen. Muskelmassen brukes opp for å kunne produsere nok mat til ungene. Om igjen og om igjen.

Opptatt av debatt? Les også: Kona blir oppfattet som en viljeløs postordrebrud

Kattemor dør

Til slutt dør kattemor også. Hun greier ikke å spise seg opp igjen mellom kullene. Hun blir smittet av sykdommer under paring og slåssing. Det er da sykdommene spres. I tillegg har hun masse innvollsorm, fordi hun aldri har blitt behandlet for det.

Hun blir ikke så mange år, ingen ukastrert hunnkatt blir det. Innvollsormen er med på å bryte ned kroppen innvendig og gir blodig diaré. Bendelorm og spolorm kastes opp. Store baller som kveiler seg på bakken etter at hun brekker seg. Dette er hva som lever inne i henne, mens hun desperat prøver å holde liv i seg og ungene.

Du var jo bare snill med henne. Hun fikk jo mat av deg. Hvis det er slik ditt kattehold er, så anbefaler vi at du ikke har katt lenger. Dette er ikke et verdig liv for et familiedyr. Det er ikke slik vi har familiedyr i 2018.

Mer debatt: Hver gang den tiltalte nærmet seg ballen, ble det holdt pipekonsert på Øvre Øst

Kontakt oss

Hvis du kjenner igjen «Svarthora», så ta kontakt med oss i dyrebeskyttelsen, så skal vi hente henne. Den tiden hun har igjen, kan hun få et verdig liv gjennom oss.

Dette er dessverre hverdagen for utrolig mange katter i Norge i dag. Det er titusenvis av katter som aldri får et hjem. Hvert år!

Hjelp oss å hjelpe. Vær så snill; kastrer, vaksiner og id-merk katten din! Vil du gi en katt en ny mulighet, er du velkommen til å ta kontakt.

Hør våre kommentatorer og gjest Trine Skei Grande snakke om Venstres landsmøtet og Facebook-angrepet fra Ola Borten Moe

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter