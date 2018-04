Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is og asfalt inn over plenene på Flatåsen

Reginiussen tilbake med et smell - nå er Ranheim et topplag

Saken oppdateres.

I uka etter påske fikk vi vinterens tyngste snøfall på Flatåsen. Mens brøytingen stort sett hadde fungert tidligere i vinter, var Bydrift nå helt fraværende. Snøen ble stampet og nedkjørt. Det ble dype spor, humper og huller. Mindre biler uten pigg kjørte seg fast, – inkludert min egen. Snøen ble til klinkis, og kjøreforholdene bare verre.

Så en uke senere kom Bydrift med maskineriet sitt. Et monster av en vegskrape dundret gjentatte ganger gjennom boliggatene. Den brøt opp isen, sammen med all grusen som var strødd i løpet av vinteren, og la den i ranker.

Skrapa tok så dypt at mye asfalt ble med i dragsuget. Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus og is inn over de tilstøtende plenene som ble helt svarte med tykke lag av knust stein og asfalt. Jeg sto inne bak vinduet og bivånte begivenheten. Mot kjøkkenvinduene 5 – 10 m fra vegen smalt steinskura så jeg instinktivt rygget tilbake. Flere av naboene med biler på gårdsplassen konstaterte i ettertid at bilene også var truffet med synlige spor.

At Bydrift kaster snø inn på plenene om vinteren, er både nødvendig og akseptabelt i trange boligstrøk. Den smelter bort når sola tar. Men hva med det 4 – 5 cm tykke laget med grus, stein og asfalt? Er det greit, Bydrift? Hvor finner dere hjemmel for å deponere grus på plena til folk, – innenfor gjerdene, uten å rydde opp etter dere?

I alle fall ikke i politivedtektene som omhandler forholdet til huseierne. Er dette en ny og billig måte for Bydrift å feie gatene på? Apropos gatefeiing; mens Lade er ren i tidlig april, må Flatåsen vente til sen mai-juni. Også vi vil ha rene gater uten å måtte vente i månedsvis. Derfor har velforeningen vår selv leid inn og betalt feiing av gater og fortau de senere årene, – og så kommer Bydrift en måned senere og feier de samme, rene gatene, – iht. sine låste rutiner!

I år får dere heller komme å rake opp grusen fra plenene hvor dere urettmessig har plassert den. Dere har fortsatt ansvar for å feie gatene, – ikke sant?

Hva ville beboerne på Lade sagt forresten, hvis dere bare hadde kastet grusen inn på plenene deres nå under gatefeiingen? Hva er forskjellen på det dere har gjort og gjør på Flatåsen?

Øistein Åsmul