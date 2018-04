Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is og asfalt inn over plenene på Flatåsen

Saken oppdateres.

Når NRK svikter meg fordi Dagsrevyen surner, Dagsnytt 18 ligner en boksekamp av lavkulturelt merke, Hovedscenen konstant oslobasert, hverken TSO eller Trøndelag teater i sikte, da har jeg funnet et alternativ! Jeg slår over til kanal 14! -Trønder-TV! Herlig! Ikke bare snakker de trøndersk, men programmene handler om oss trøndere, og er fulle av sjarme og vidd! - og proffe trøndere.

LES OGSÅ: Eg e Sissel Renate. Eg e on fire

Mine venner får sikkert sjokk når de ser at jeg, født og båren sosialist, anbefaler en reklamefinansiert TV-kanal, men jeg får bare svare at dagens mediesituasjon er viktigst av alt, for meg, for deg, for demokratiet, for kulturen – og for oss gamle enslige pensjonister, som legger opp dagens fire måltider i samsvar med programmet i TVen. Vi sliter med frokosten til tredje reprise av «Hjartet på rette staden», formiddagsmaten gir svelgebesvær når vi ser Poirot for femte gang, middagsmaten mister smak og duft når den inntas til Dagsnytt atten, som ligner på en gammel western der alle prøver å plaffe hverandre ned.

Les også kommentaren «Hvor realistisk må det være?»

Nei, med Trønder-TV blir måltidene en fest! Trondheimsolistene med trønderbaserte solister, repriser fra Stiklestadspelet, trønderrock med Åge og kompani, fjell- og laksetur langs Verdalselva, og en søt spaniel som alltid står igjen når flyttebil-en drar! Vakre naturprogrammer: fjell med hus og mat i Tydal, Røros, Meråker og Namdal. Skjærgårdskos, sjøfiske, og til bords på Hitra, Frøya, Sula, Vikna, Fosen. Størst av alt er matprogrammet med to trønderske kokke-sjarmtroll. Vi blir helt forelska i Lars Erik og Robert som lager de lekreste retter av trønderske råvarer, som skue-spill-kokker er de av verdensmerke. Hvis Hollywood får øye på dem, forsvinner de for oss! Et utsøkt kulturbidrag får vi med programmet «Kaffepraten», der Marvin Wiseth intervjuer trøndere fra politikk, kultur, sport. Og hvor det stadig er nye ting å tenke på. Ett av de siste intervjuobjekt er Tone Sofie Aglen, fra Nærøy og politisk redaktør, i dyptpløyende samtale om ett av dagens viktigste tema; demokratiets avhengighet av god og saklig informasjon til våre velgere. Et hovedspørsmål, med vårt underholdnings-mediokrati NRK i tankene!

LES OGSÅ: Tempoet må opp i mediepolitikken

Forsvinner kontakten mellom folket og de som skal lede oss, og den lokale kulturen, er det fritt frem for flat underholdning og sløve velgere. Så la oss trøndere hegne om vår siste skanse: den trykte papiravisa og vår nye og hjemlige kanal: TRØNDER-TV! Kanskje de til og med kan gi oss noen glimt fra det nye fylkestinget vårt?

LES OGSÅ: Vinje har noe å lære oss fortsatt

PS Da jeg var ferdig med dette inserat til Adressa, laget jeg kveldsmaten min, og satte meg som vanlig med måltids-TV,- og her fikk jeg til kveldsmaten en helt vidunderlig vakker og morsom Tryllefløyte-Mozart-opera! Unnskyld, NRK! Du kan det når du vil! DS