Hei du Tesla-sjåfør, som stoppet midt i rundkjøringen og kjeftet på meg

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

« Can I take a picture of Mr. Clinton and me?»

Ranheim måtte ha straffe for å score – gir Kvik-keeperen 10 på børsen

Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is og asfalt inn over plenene på Flatåsen

Mine venner får sikkert sjokk når de ser at jeg, født og båren sosialist, anbefaler en reklamefinansiert TV-kanal

Ranheim måtte ha straffe for å score – gir Kvik-keeperen 10 på børsen

Saken oppdateres.

Hei du Tesla-sjåfør, som lå bak sykkelen min i rundkjøringen i Fortunalia sist søndag.

Du som kjørte opp på siden av meg, ristet på hodet og himlet med øynene, før du stoppet opp, midt i rundkjøringen, rullet ned vinduet og kjeftet på meg for at jeg faktisk syklet i rundkjøringen.

Jeg ble jo veldig usikker. Ligger jeg feil i rundkjøringen? Kjører jeg for sakte? Burde jeg ha kjørt på fortauet?

Opptatt av debatt? Les også: Mine venner får sikkert sjokk når de ser at jeg, født og båren sosialist, anbefaler en reklamefinansiert TV-kanal

Etter å ha blitt kjeftet på, noe som varte noen sekunder, fikk jeg roet impulsiviteten og svarte følgende:

«Takk for at du gir meg slik en hyggelig tilbakemelding».

Jeg er ganske fornøyd med tilbakemeldingen min, fordi jeg oppnådde jo at du kikka litt rart på meg. Du hadde kanskje ikke sett for deg at du kunne få respons?

I etterkant, når adrenalinet har sluppet taket, har jeg selvsagt kommet opp med en rekke snarrådige comebacks med snert.

Mer debatt: Fredag kveld var det seks personer med hver sin skuter som starta fra Singsås. Alle var fra SNO

Etter å ha vurdert ulike tilbakemeldinger tror jeg at jeg ville ha landet på noe slikt:

«Kjære Tesla-sjåfør, dersom du lar deg frustrere så forferdelig av en syklist i en rundkjøring på en solrik ettermiddag i verdens beste by, så tror jeg muligens det er noe annet i livet ditt du bør reflektere ovet. Kan det være noe annet som gnager deg?

Jeg må også få tilføye at jeg skjønner at du sikkert har kjøpt deg Tesla fordi du er glad i miljøet og gjerne vil verne om det. Da mente du sikkert ikke å bli sint på meg som sykler, vi er jo tross alt ute i samme ærend, å transportere oss på best mulig måte av hensynet til kloden vår.

Utover det ønsker jeg deg en fin ettermiddag.»

#vennlighetenkommer

Hør våre kommentatorer snakke om Hytteturen fra helvete, messenger-mobbing, Trond Giske på fest og litt politikk

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter