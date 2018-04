Ikke la frustrasjonen din gå ut over oss som sitter i kassa

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Kjære kunde.

Jeg har nå jobbet i dagligvarebransjen i cirka ni år. Det har vært innholdsrike år med mange interessante innslag og møter. Og mange erfaringer. Jeg er nok langt ifra den første til å dele mine erfaringer.

Det har de siste årene kommet hjertesukk fra medarbeidere i dagligvaren. Unge som har skrevet blogginnlegg om livet bak kassa på Rema eller Kiwi. Og de har vært preget av tungsinn.

I min butikk har vi mange glade, sprudlende og herlige kunder. Folk som gjerne slår av en prat og hilser oss ansatte med glede. Unge som gamle. Og det er riktig så hyggelig. Vi streber jo etter å gi kunder en grunn til å smile.

Vi har følelser

Men noen ganger møter vi ikke smil eller glede. Tungsinn og frustrasjon kan prege ansiktene til dem som kommer inn. Og det må jo være lov. Men jeg synes ikke det er så bra når det går ut over oss som prøver å gjøre jobben vår så godt vi bare kan.

Jeg har et ønske til alle som er ute og handler fra tid til annen, enten på Rema eller Princess, Clas Ohlson eller Biltema: Vær så snill; ikke la sinnet løpe av med deg i møte med butikkmedarbeidere. Prøv å vis storsinn og forståelse.

Vi er bare mennesker med følelser, vi også. Vi går ikke alltid hjem med smil vi heller, når vi ikke har strukket til. Og når vi går hjem en dag der vi har fått kjeft, så er det ekstra tungt.

Mye å gjøre

I dagligvarebransjen skjer det endringer hele tiden. Og vi i butikk er prisgitt at alle ledd i kjeden fungerer. Det er viktig å huske neste gang du er i butikken og leter etter svar. Vær tålmodig og la oss få en sjanse til å hjelpe dere. Vi prøver faktisk så godt vi kan, selv om vi har liten tid og mye som skal gjøres i løpet av arbeidsdagen.

Kjære kunde, jeg ønsker at vi sammen kan få butikkrunden til å gå knirkefritt. Men da må man gi og ta begge veier. Sinne og sure miner hjelper ingen. Å la frustrasjonen gå ut over hun i kassa på Rema er ingen god plan. Men å være løsningsorientert og blid, se det kan få alle problemer av bordet.

Tusen takk for forståelsen, så ses vi neste gang du handler!

